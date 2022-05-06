Otomobil satışları yüzde 21 azaldı 0:00 / 0:00

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2022'nin ilk 4 ayında gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.5 azalarak 212 bin 85 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, yılın ilk 4 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 20.7 oranında azalarak 162 bin 398 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 10.2 azalarak 49 bin 687 adede düştü.

2022 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Nisan ayına göre yüzde 2.4 azalarak 60 bin 35 adet oldu. Geçtiğimiz ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.8 azalarak 45 bin 564 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 10.4 azalarak 14 bin 471 adet oldu.

Bu sonuçlar ile birlikte, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 5.1 azalmış oldu.

PAZARIN YÜZDE 90'INI C VE B SEGMENT

Ocak-Nisan döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde ise, pazarın yüzde 89.8’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 76 bin 91 adetle yüzde 46.9 pay, B segmenti otomobiller de 68 bin 738 adetle yüzde 42.3 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre incelendiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 40 pay, 65 bin 720 adet) oldu.

SUV otomobilleri yüzde 34.5 pay ve 56 bin 69 adet satış ile Sedan, yüzde 23.1 pay ve 37 bin 434 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Bu dönemde, benzinli otomobil satışları 115 bin 94 adetle yüzde 70.9 pay, dizel otomobil satışları 25 bin 576 adetle yüzde 15.7 pay, hibrit otomobil satışları 16 bin 606 adetle yüzde 10.2 pay, otogazlı otomobil satışları 3 bin 734 adetle yüzde 2.3 pay aldı.

İlk 4 ayda 1.388 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.