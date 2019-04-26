Günümüz otomobillerinde önemli güvenlik donanımlarından biri olan çarpışma önleyici sistemler, otoyollardan çıkarak süper marketlere giriyor.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, ABD'li otomobil üreticisi Ford, sensörler ile donattığı bir alışveriş arabası tanıttı. Kendine kendine durabilen alışveriş arabasının, Ford'un binek otomobillerinde yer verilen otonom güvenlik donanımına sahip olduğu belirtiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, sensörlerden gelen bilgileri algılayan Ford'un alışveriş arabası, bu sayede önüne çıkan rafları, müşterileri ve tezgahları algılayabiliyor.

Otoparklardaki eğimli yüzeyde başı boş haldeyken otomobillere çarpmanın da önüne geçen araç, teknolojisinin yanında tasarımı ile konvansiyonel alışveriş arabalarından ayrışıyor.

FİYATI BELLİ DEĞİL

Ford'un alışveriş arabasının fiyatı henüz açıklanmış değil. Fakat, eğer seri üretime girerse bu aracın fiyatının hali hazırda kullanımda olan alışveriş arabalarından bir hayli yüksek olması da sürpriz olmayacaktır.

Öte yandan, Ford'un alışveriş arabası, otomobillerde kullanılan teknolojilerin günlük hayatın diğer alanlarına girmeye başladığını göstermesi bakımından ise ayrı bir öneme sahip.

Gelişmeler, bugün otomobillerde güvenlik donanımı olarak sunulan çarpışma önleyici sistemler haricinde, yakın bir gelecekte karşımıza çıkacak otonom sürüş teknolojilerinin de ilerde hayatın diğer alanlarında kendine farklı kullanım alanları bulduğunu görmemize yol açabilir.

Diğer otomobil üreticilerinin Ford'a bu alanda rakip olup olmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Fakat, alışveriş arabasında rakibi olsun yada omasın, bir dönem ülkemizdeki araçları ile 'alırsın Ford, olursun lord' sözüyle özdeşleşen marka, bu söylemini yakın bir gelecekte marketlere taşıyacak gibi duruyor.