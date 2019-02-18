Türkiye’nin ihracat şampiyonu otomotiv sektörünün paydaşları, otomotiv ekosisteminde yaşanan hızlı değişimin gerisinde kalmamak ve Türkiye adına bir yol haritası oluşturmak için bir araya geldi.

Bu kapsamda, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) koordinasyonunda TAYSAD Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, otomotiv ana ve tedarik sanayi firmalarının üst düzey yöneticileri katıldı.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM ELE ALINDI

Otomotiv ekosisteminin ciddi bir değişim sürecinde olduğunun vurgulandığı toplantıda, “bağlantılı araçlar”, “elektrikli araçlar”, “hareketlilik/hizmetler” ve “otonom araçlar” konularının değişimi tetikleyen en önemli başlıklar olduğu, bu gelişmeler doğrultusunda araçlardaki elektronik ve yazılım ağırlığının gittikçe artacağı belirtildi.

Türkiye’deki tedarik sanayinin uzmanlaştığı alanların dışında yeni alanlarda yetkinlik kazanması gerektiğine dikkat çekilen toplantıda, Türkiye otomotiv sektörünün sürdürülebilir rekabetçiliğinin koruması ve daha fazla katma değer yaratması adına odaklanılması gereken konular ele alındı.

'ELEKTRONİK SİSTEMLERE YÖNELMELİYİZ'

Toplantıda konuşan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, otomotiv dünyasındaki küresel gelişmelere değindi ve yeni teknolojilerin otomotiv ile etkileşimini değerlendirdi.

Yenigün, "Son gelişmeler doğrultusunda görüyoruz ki aracın üzerindeki yüksek teknolojili kısım oldukça yükseliyor. 2030’da bir aracın maliyetinin yarısının elektrik/elektronik ve yazılım kaynaklı olacağına yönelik öngörü, 2050’de yüzde 67 seviyelerine çıkıyor. Yani bir aracın üçte ikisinin elektronik sistemlerden oluşacağı söyleniyor. Bir tarafta bu varken, bir tarafta da bizim ‘sağlam kasımız’ dediğimiz tedarikçilere baktığımızda, bu noktada alarm vermemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

'BİR DEĞİŞİMİN ARİFESİNDEYİZ'

Yerlileştirmenin önemine değinen OSD Başkanı, "Üretim burada olmalı ki değişikliklere anında cevap verelim. Kaliteli, esnek ve verimli iş modelimizi devam ettirmemiz lazım. Geçmiş başarılar kesinlikle ve kesinlikle geleceğin garantisi değildir. Geçmiş 20-30 yılda otomotiv sanayisi olarak yaptıklarımız çok değerli. Ancak yaşanan yıkıcı değişim bizlerin de değişmemizi zorunlu kılıyor” diye konuştu.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca da, Türk otomotiv sanayiinin bugün geldiği noktayı daha ileri taşımak adına otomotiv sektörünün bir bütün olarak nereye gideceğinin iyi anlaşılması gerektiğini aktardı. Kanca, otomotiv sektörünün içinde bulunduğu dönemi “bir değişimin arifesi” olarak tanımladı.