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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı - Otomobil Haberleri

        Otomotiv üretimi 2023'te 1.5 milyona dayandı

        Otomotiv üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 1 milyon 468 bin 393 adede ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 11:54 Güncelleme: 14.01.2024 - 11:54
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        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
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        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023'ün üretim ve ihracat rakamları ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, 2023'te otomotiv üretimi bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 1 milyon 468 bin 393 adede yükseldi.

        Otomobil üretimi ise yüzde 18 artarak 952 bin 667 adet seviyesinde gerçekleşti. Traktör üretimiyle toplam rakam ise 1 milyon 525 bin 963 adedi buldu.

        2023'te ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5, hafif ticari araç üremi de yüzde 7 geriledi. Ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 16 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti.

        Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 91, otobüs-midibüs grubunda yüzde 54 ve traktörde yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti.

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        İHRACAT YÜZDE 13 ARTTI

        2023'te otomotiv ihracatı 2022'ye göre, adet bazında yüzde 5 artarak 1 milyon 18 bin 247 oldu. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 11 geriledi. Traktör ihracatı da 2022'ye göre yüzde 8 azalarak 16 bin 752 olarak gerçekleşti.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023'te yüzde 16'lık payla sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

        Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2023'te toplam otomotiv ihracatı, 2022'ye göre yüzde 13 artarak 35,7 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 10 artarak 33 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 16, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 10 arttı.

        Satış tarafına bakıldığında, geçen yıl toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 büyüyerek 1 milyon 283 bin 952 adet düzeyinde gerçekleşti.

        Bu dönemde, otomobil satışları da yüzde 63 arttı ve 967 bin 341 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise 2023'te bir önceki yıla kıyasla toplam ticari araç satışlarında yüzde 35, ağır ticari araç pazarında yüzde 17, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 39 artış kaydedildi.

        2023'te, 2022'ye göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 32, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 46 olarak gerçekleşti.

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