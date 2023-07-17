Otomotivde hem üretim hem de ihracat arttı Türkiye'nin otomotiv üretimi Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 735 bin 231 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 21 artış sağlayan otomobil üretimi ise 462 bin 401 adede ulaştı. Ticari araç grubunda, yılın ilk 6 ayda üretim yüzde 2, ağır ticari araç grubunda yüzde 23 artış yaşanırken hafif ticari araç grubu geçen yılla paralel seyretti. Yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 8 oranında artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 20 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, toplam ihracat 505 bin 926 adet, otomobil ihracatı ise 325 bin 475 adet düzeyinde gerçekleşti

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-haziran dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 6 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 735 bin 231 adede ulaştı.

Otomobil üretimi ise ise yüzde 21 artarak 462 bin 401 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 765 bin 282 adedi buldu.

Yılın ilk 6 aylık döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 23 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim geçen yılın aynı dönemiyle paralel seyretti.

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Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 91, otobüs-midibüs grubunda yüzde 48 ve traktörde yüzde 81 seviyesinde gerçekleşti.

İHRACATTA YÜZDE 15 ARTIŞ

Yılın ilk 6 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 8 artarak 505 bin 926 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 8 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 10 bin 195 adet olarak gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 6 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 17,7 milyar dolar oldu.

Euro bazında ise yüzde 16 artarak 16,4 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 17 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 11 oranında arttı.

6 AYDA YARIM MİLYONDAN FAZLA ARAÇ SATILDI

2023’ün ilk 6 ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 581 bin 109 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 55 oranında artış sağladı ve 429 bin 870 adet oldu.

Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam ticari araç pazarında yüzde 55, ağır ticari araç pazarında yüzde 43, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 58 büyüme sağlandı.

2023 yılı ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 34, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti.

OSD verilerine göre, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 66 olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 49 olarak gerçekleşti.