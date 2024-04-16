Otonom araçlar işsiz bırakacak

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, dünya genelinde işten çıkarma süreci başlatmasının yankıları sürüyor.

İş gücünün yüzde 10'unu işten çıkarmaya hazırlanan Tesla'nın, şirket için yazışmaları ortaya çıktı.

Buna göre, Tesla yönetimi Pazartesi günü çalışanlara, bazı departmanları yüzde 20 oranında azaltacak son işten çıkarmaların büyük ölçüde zayıf finansal performanstan kaynaklandığını söyledi.

İşten çıkarmalar, Tesla'nın ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasından bir hafta önce personele duyuruldu.

Söz konusu adım, Tesla'nın son birkaç çeyrekte kâr marjının daraldığını görmesi ve en az bir yıldır devam eden elektrikli otomobil fiyat savaşının sonucu olarak geldi.

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14 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARIYOR

Şirket, 2023'te 1.81 milyon adet otomobil ile rekor bir teslimat gerçekleştirmesine rağmen, satışları artırmak amacıyla fiyatları defalarca düşürmesinin ardından kâr marjında kayıp yaşamıştı.

Tesla, çalışanlarına Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Çin'de faaliyet gösteren küresel organizasyonda yüzde 10'dan fazlasının, yani yaklaşık 14 bin çalışanın işten çıkarılacağını bildirdi.