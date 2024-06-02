OtoTekno 6'ıncı bölümüyle ekrana geldi Habertürk TV'nin yeni programı 'OtoTekno', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, Skoda Scala'nın özel serisi 'Monte Carlo' ve elektrikli olması ile rakiplerinden farklılaşan Dahon Unio E20 konuk oldu. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

Habertürk Giriş: 02.06.2024 - 09:09 Güncelleme: 02.06.2024 - 09:09 facebook

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