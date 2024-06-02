Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.400,48 %-0,77
        DOLAR 32,2480 %0,08
        EURO 34,9496 %-0,03
        GRAM ALTIN 2.412,19 %-0,52
        FAİZ 41,61 %-0,41
        GÜMÜŞ GRAM 31,53 %-2,31
        BITCOIN 67.707,00 %-0,05
        GBP/TRY 41,0829 %-0,04
        EUR/USD 1,0848 %0,15
        BRENT 81,11 %-0,94
        ÇEYREK ALTIN 3.943,93 %-0,52
        Haberler Ekonomi Otomobil OtoTekno 6'ıncı bölümüyle ekrana geldi - Otomobil Haberleri

        OtoTekno 6'ıncı bölümüyle ekrana geldi

        Habertürk TV'nin yeni programı 'OtoTekno', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, Skoda Scala'nın özel serisi 'Monte Carlo' ve elektrikli olması ile rakiplerinden farklılaşan Dahon Unio E20 konuk oldu. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 09:09 Güncelleme: 02.06.2024 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        OtoTekno 6'ıncı bölümüyle ekrana geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, altıncı bölümü ile ekrana geldi.

        Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, tasarım özellikleri ile dikkat çeken Skoda Scala'nın özel serisi 'Monte Carlo'yu ve elektrikli olması ile rakiplerinden farklılaşan Dahon Unio E20'yi tüm yönleri ile inceledi.

        26 Mayıs pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 6’ıncı bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

        OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #habertürk
        #ototekno
        #yiğitcan yıldız
        #cem özenen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Düzce'de çifte acı
        Düzce'de çifte acı
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        Kayalıklara çarpan tekneden 10 kişi kurtarıldı
        Kayalıklara çarpan tekneden 10 kişi kurtarıldı
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Anne ve babalar dikkat
        Anne ve babalar dikkat
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
        Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Bir zamanlar onlarındı
        Bir zamanlar onlarındı
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi