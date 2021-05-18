Otto Propars ile işbirliğine gitti

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Almanya e-ticaret platformu Otto, Türkiye’de Propars ile işbirliğine gittiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Propars, Türkiye’deki satıcıları Alman alıcılar ile buluşturmak için söz konusu iş birliğini gerçekleştirdi.

Almanya’daki e-ticaret tüketicilerinin yüzde 92 olduğunu söyleyen Propars Genel Koordinatörü Ayşe Terzi, "Otto, dünyanın ve Almanya’nın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri. Hamburg merkezli olan platform yirmiden fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Özellikle moda ve yaşam stili kategorilerinde dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından. İşbirliğimiz aracılığı ile Almanya’nın en büyük pazaryerlerinden olan Otto’da ülkemiz satıcıları bizim aracılığımızla kolayca satış yapabilecekler" dedi.

Propars e-ihracat ile tüm ürünlerinizi dijital dünyaya taşımanın mümkün olduğunu da ifade eden Terzi, "Propars paneline toplu olarak yüklediğiniz ürünleri Amazon ile birlikte Almanya’nın en büyük pazaryeri olan Otto’da satışa çıkarmak yalnızca tek tuşa basarak gerçekleştirdiğiniz bir işlem. Propars sizin yerinize satışta olan ürünlerinizin takibini yaparak, ürün satışı gerçekleştirdiğiniz an mağazalarınızdaki stoklarınızı otomatik olarak günceller" dedi.

Otto’da yıllık ortalama satın alma potansiyelinin kişi başı 947 euro olduğu kaydedildi.