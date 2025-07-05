OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
İSKEN Sugözü Enerji Santrali'nin tamamı OYAK tarafından satın alınıyor. OYAK'tan yapılan açıklamada, Almanya merkezli Steag Power GmbH'nin İSKEN'deki yüzde 51 hissesini satın almak üzere anlaşma sağlandığı kaydedildi. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Türkiye'nin elektrik üretiminde önemli payı olan bu tesisin tamamının satın alınmasını, güncel jeopolitik gelişmeler ışığında enerji güvenliği açısından kritik bir kazanım olarak değerlendiriyoruz" dedi. Santral, Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 2.6'sını tek başına karşılıyor
OYAK, Almanya merkezli Steag Power GmbH’nin İSKEN’deki yüzde 51 hissesini satın almak üzere anlaşma sağladığını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, resmi süreç tamamlandığında OYAK, İSKEN Sugözü Enerji Santrali’nin tamamına sahip olacak. 1360 MWe kurulu güce sahip santral, Türkiye’nin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 2,6’sını tek başına karşılıyor
OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, jeopolitik gelişmelerin enerji güvenliğini küresel ölçekte öncelikli bir konu haline getirdiği bir dönemde, istikrarlı ve verimli üretim yapabilen tesislerin ülke için stratejik önem taşıdığına dikkat çekti.
Erdem, "Türkiye’nin elektrik üretiminde önemli payı olan bu tesisin tamamının satın alınmasını, güncel jeopolitik gelişmeler ışığında enerji güvenliği açısından kritik bir kazanım olarak değerlendiriyoruz" dedi.
YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 6.5 YIL
İSKEN’deki satın almanın OYAK’ın uzun vadeli sürdürülebilir değer üretme vizyonunun somut yansıması olduğunu belirten OYAK Genel Müdürü Erdem, "Dünyada enerji güvenliği artık yalnızca enerji politikası olmanın ötesinde, bir milli güvenlik meselesi olarak kabul ediliyor. Biz de bu sorumlulukla hareket ediyor, enerji yatırımlarımızı kısa vadeli maliyet odaklı değil, uzun vadeli stratejik adımlar atarak yönetiyoruz. İSKEN satın alması bu yaklaşımın açık bir örneğidir" diye konuştu.
İSKEN'e yapılan yatırımın geri dönüş süresi ile ilgili de bilgiler veren Erdem, "Yüksek kapasitesi ve sistemdeki baz yük rolüyle stratejik öneme sahip olan İSKEN’i yüzde 100 OYAK iştiraki haline getireceğiz. Bu satın almanın geri dönüş süresi 6.5 yıl olarak hesaplandı. Enerji sektöründe bu ölçekteki yatırımlar için oldukça kısa sayılabilecek bu süre, OYAK’ın finansal disiplini ve kaynak etkinliği ile stratejik kararlarının örtüştüğünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.
SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ ARZI
Erdem, OYAK’ın yenilenebilir enerji alanında da güçlü ve planlı bir dönüşüm stratejisi izlediğine de işaret ederek, "OYAK olarak yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin enerji ihtiyacını da gözetiyor; çevresel sürdürülebilirliği merkeze alan yatırımlar yapıyoruz. Bugün 14 ilde, 25 farklı bölgede toplam 2200 MWp kurulu güce ulaşacak güneş enerjisi projelerimiz hızla ilerliyor. Tüm projelerin
2028 yılı sonuna kadar devreye alınarak tam kapasiteyle üretime geçmesi hedefleniyor. Bu yatırımlar öncelikle OYAK şirketlerinin kendi enerji ihtiyacını karşılamak üzere kurgulandı. Amacımız, sürdürülebilir enerji arzını güvence altına alırken enerji maliyetlerini de optimize etmek" dedi.
Yatırımlar tamamlandığında yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 3,5 milyon MWh olacağını da kaydeden Erdem, "Böylece sadece enerji ihtiyacına değil, karbon salımının azaltılmasına da katkı sunarak ülkemizin yeşil dönüşüm hedefleriyle örtüşen somut bir çevresel fayda yaratacak. Sorumlu büyüme anlayışıyla, iklim pozitif bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz" bilgilerini paylaştı.
OPERASYONEL VERİMLİLİK ARTACAK
OYAK Enerji Sektörü Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yılmaz da son yıllarda sürdürülebilir enerji yatırımları dahil, OYAK’ın enerji sektöründeki faaliyetlerinin büyüme çizgisini sürdürdüğünü kaydetti.
Yılmaz, "Kesintisiz ve istikrarlı üretim kapasitesi sayesinde İSKEN, Türkiye’nin elektrik arzında baz yükün karşılanmasına katkı sağlayan temel santrallerden biri. OYAK olarak, bölgesi için de büyük bir güç olan İSKEN’deki ortaklık yapısını tek elde toplayarak, operasyonel verimliliğimizi, karar alma esnekliğimizi ve uzun vadeli planlama kabiliyetimizi artırdık" dedi.
YILDA 9 MİLYAR KWH ELEKTRİK ÜRETİYOR
Verilen bilgiye göre, 1360 MW kurulu güce sahip olan İSKEN-Sugözü Enerji Santrali, yılda yaklaşık 9 milyar kWsaat elektrik üretiyor.
Çukurova bölgesinde önemli bir sosyo-ekonomik aktör olan santral, bölge sanayisi ve istihdam açısından kaynak oluştururken, Türkiye’nin elektrik arz güvenliğine de katkı sunuyor.
Öte yandan, İSKEN, enerji dönüşümü kapsamında birden çok kaynaklı yenilenebilir enerji üretim projelerine de başladı. Bu kapsamda 21,12 MWp kurulu güçte, yardımcı kaynak güneş enerji santrali SUGES kurularak işletmeye alındı.
SUGES’in 57 MWp’ye kadar artırılmasına yönelik gerekli ön izin süreçlerinin tamamlandığı ve proje geliştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.