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Türkiye’nin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan ‘otomotiv odaklı Ro-Ro limanı’na ilk uluslararası deneme seferi gerçekleştirildi. Köstence’den (Romanya) başlayan ve Körfez Bölgesi’nde başarıyla tamamlanan ilk seferde ithal araçlar limanda tahliye edildi. 2019 yılından bu yana inşası devam eden Ro-Ro limanı, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek resmi açılışı sonrası uluslararası otomobil markalarının ihracat ve ithalat kapısı konumuna gelecek.

Japon NYK işbirliği ile hayata geçirilen limanın, Türkiye ihracatının lokomotifi otomotiv sektörünün yarattığı yeni ihtiyaçları ve talepleri karşılayarak ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Yıllık 780 bin araç elleçleme kapasitesi ve toplam 265 bin metrekare kapalı otoparkı ile liman sadece otomotiv sektörüne hizmet verecek

Yapılan ilk deneme seferinin başarıyla tamamlanmasının uluslararası otomotiv sektörü için tarihi bir an olduğunu kaydeden OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Dünyanın en köklü ve en büyük denizcilik şirketlerinden NYK Line ile 2018 yılında başladığımız yolculukta çok önemli bir basamağı başarıyla geride bıraktık. İlk seferin tüm süreçlerinin OYAK Grup Şirketleri iş birliği ile yürütülmesi de bizleri ayrıca gururlandırdı. Türkiye’nin çok önemli bir ihtiyacına daha çözüm olacak bu yatırımımız, otomotiv sektörüne olan güvenimizin de bir göstergesi. Kısa bir zaman içerisinde uluslararası otomotiv lojistiğinin rotasını değiştirerek merkez konumuna gelecek olan limanımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.