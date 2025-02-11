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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oyun parkındaki kaydırağı yaktılar | Son dakika haberleri

        Oyun parkındaki kaydırağı yaktılar, 3 kişi aranıyor

        Aydın'ın Efeler ilçesindeki çocuk oyun parkındaki kaydırakta yangın çıktı. Alevleri fark eden devriye polislerinin ihbarıyla gelen itfaiye yangını söndürdü. Olay yerinden kaçtığı iddia edilen kimliği belirsiz 3 kişi aranıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:23 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:23
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        Oyun parkındaki kaydırağı yaktılar
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, çocuk oyun parkında kimliği belirsiz 3 kişi tarafından ateşe verildiği iddia edilen plastik kaydırak yandı.

        Olay, Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, kimliği belirsiz 3 kişi bulvar üzerindeki Efeler Belediyesi'ne ait Aliya İzzetbegoviç Parkı'na gelerek sohbet etmeye başladı.

        Bir süre sonra şahısların parkta bulunduğu bölgeden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların uyarıları üzerine şahıslar bölgeden hızla uzaklaştı.

        O sırada bölgede devriye gezen polis ekipleri de kaydıraktaki alevleri fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirildi.

        Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

        Yangında parkta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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        #Aydın Haberleri
        #Efeler ilçesi
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