Fenerbahçe’de bir süredir gol atamadığı için üzgün olan Mbawana Samatta’ya takım arkadaşlarından büyük destek geldi. NTV Spor'da yer alan habere göre Trabzonspor maçının dönüş yolunda, son dakikalarda kaçırdığı net gol pozisyonu için oldukça moralsiz olduğu gözlenen Tanzanyalı golcüyü takım arkadaşları uçakta alkış ve tezahüratlar ile karşılayarak sürpriz yaptı.

Yıldız oyuncuya “üçlü çektirme” tezahüratı anlatıldı. Samatta’nın da dahil olması ile coşkulu bir yolculuk yaşandı.

Ally Samatta’ya destek Samandıra’da da sürdü. Takım arkadaşlarının sürekli moral verdiği yıldıza, Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu da sahip çıktı.

Bu destek karşısında çok mutlu olan Samatta antrenmanlar dışındaki ekstra çalışmaları ile göz dolduruyor. Tanzanyalı forvet, inancını kaybetmeden iyi bir performans yakalayacağına ve taraftarı mutlu edeceğine inanıyor.

MBAWANA SAMATTA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Aston Villa'dan renklerine kattığı ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı Mbwana Samatta, bu sezon ligde 19 maçta görev aldı. 10 maça 11'de başlayan Samatta, 4 gol kaydetti.