Orhon, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile görüşmelerine ilişkin detayları ile paylaştı. Halk otobüs işletmelerinin giderlerinin her geçen gün arttığını dile getiren Orhon, bu giderleri rahat karşılayabilmek için için vergi yükümlülüklerinin azaltılmasını talep ettiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Bu destekler içerisinde KDV indirimi olabilir.' dedik. KDV Kanunu'nda yapılan değişiklikle yüzde 18 olarak ödediğimiz KDV oranı artık yüzde 1,5'e düşürüldü. Kalıcı olarak bu değişiklik yapıldı. KDV oranı düşürülünce gelir vergisindeki tablo olumsuza, aleyhimize döndü. Onun da düzeltilmesini talep ettik. Ortalama olarak yüzde 22 oranında gelir vergisi ödüyoruz. Burada da düzeltme talep ettik. Bakanlığımız bir çalışma yaptı. Gelir vergisinin de benzer oranlarda düşürülmesi öngörülüyor. Bakanımız, (Berat Albayrak) bu konuyla ilgili kanunun nisan ayında meclise geleceğini söyledi."
Orhon, bu indirimler sayesinde gider kalemlerindeki vergilerde ciddi bir indirim sağlanmış olacağını kaydederek, "Bu indirimlerle, sektörün sürdürülebilirliği konusunda destek sağlanmış olacak. Artık giderleri karşılayamaz hale gelmiştik. Bu destekler sağlanmasaydı sektör çok zor durumda olacaktı ve geleceğimizi göremeyecektik. Mağduriyetleri önleme açısında çok önemliydi." dedi.
"ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ 120 BİN KİŞİNİN EKMEK KAPISI"
Orhon, özel halk otobüsü işletmelerinin aslında bir kamu görevi yaptığını belirterek, artık belediyelerin otobüs taşımacılığı işlemi yapmak istemediğini ve bu alandan çekilmek istediğini söyledi.
Türkiye genelinde 20 bin özel halk otobüsü işletmesi olduğunu dile getiren Orhon, araca göre şoför sayısının değişebildiğini, en az 30 şoförün bu araçları kullandığını bildirdi.
Orhon, "Bazı araçlarda bir, bazılarında iki şoför var. Bu da en az 30 bin istihdam demek. Yani bu sektör 120 bin insanımızın sağlıyor." diye konuştu.
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