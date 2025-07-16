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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş ÖZET İZLE | Beşiktaş: 2 - Wolfsberger: 3 (Beşiktaş Wolfsberger MAÇ ÖZETİ İZLE) - Beşiktaş Haberleri

        ÖZET İZLE | Beşiktaş: 2 - Wolfsberger: 3 (Beşiktaş Wolfsberger MAÇ ÖZETİ İZLE)

        Avusturya'da kampa giren Beşiktaş, hazırlık maçında Wolfsberger ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kaybetti. Beşiktaş'ın gollerini Demir Ege Tıknaz ve Kartal Kayra Yılmaz kaydederken; yeni transfer Tammy Abraham ise ilk kez forma giydi. Mücadele HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.07.2025 - 18:02 Güncelleme: 17.07.2025 - 00:00
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        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı. HT Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kaybetti.

        30. dakika Wolfsberger, arkaya attığı top sonrası savunmada boşluğu yakaladı ve Dejan Zukic'in golüyle 1-0 öne geçti. 36'da Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı serbest vuruşta topu önünde bulan Demir Ege Tıknaz, skoru eşitledi 1-1.

        44. dakikada sol kanattan açılan ortayla kale ağzında topla buluşan Marco Sulzner, toğu ağlarla buluşturdu: 1-2. 45+1'de serbest vuruşta topun başına geçen Kartal Kayra Yılmaz, kaleci Polster'ı frikikten avladı ve skorda dengeyi getirdi: 2-2. İlk yarı bu skorla sona erdi.

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        İkinci yarıda ise 55. dakikada sol kanattan yapılan orta sonrası Erik Kojzek topu önünde buldu ve skoru tayin etti: 2-3.

        TAMMY ABRAHAM İLK KEZ FORMAYI GİYDİ

        Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi ve 45 dakika sahada kaldı. İkinci yarının başında Abraham'ın yerine oyuna giren Mustafa Hekimoğlu, 60. dakikada sakatlanarak yerini Semih Kılıçsoy'a devretti. Wolfsberger'de ise 79. dakikada Marco Sulzner, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        ORKUN KÖKÇÜ YEDEK KULÜBESİNDE

        Siyah-beyazlı takımın Benfica'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Orkun Kökçü, hazırlık maçını yedek kulübesinde izledi. 24 yaşındaki orta saha, Wolfsberger ile oynanan müsabakanın kadrosunda yer almadı.

        MERT GÜNOK KALESİNDE DEVLEŞTİ

        Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, Wolfsberger karşısındaki kurtarışlarıyla ilk yarıya damga vurdu. Tecrübeli file bekçisi, ilk 25 dakikada Avusturya ekibinin üst üste ataklarında gole izin vermedi.

        İlk hazırlık maçını St. Pölten'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ikinci maçında ise Admira ile 1-1 berabere kalmıştı.

        Siyah-beyazlılar son hazırlık maçında ise 17 Temmuz Perşembe günü Petrzalka 1898'le karşılaşacak.

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