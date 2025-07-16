ÖZET İZLE | Beşiktaş: 2 - Wolfsberger: 3 (Beşiktaş Wolfsberger MAÇ ÖZETİ İZLE) Avusturya'da kampa giren Beşiktaş, hazırlık maçında Wolfsberger ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kaybetti. Beşiktaş'ın gollerini Demir Ege Tıknaz ve Kartal Kayra Yılmaz kaydederken; yeni transfer Tammy Abraham ise ilk kez forma giydi. Mücadele HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlandı.

Ajanslar Giriş: 16.07.2025 - 18:02 Güncelleme: 17.07.2025 - 00:00 facebook

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