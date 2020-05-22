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Özlem bitiyor, sabahlar Kendine İyi Bak'la aydınlanıyor! Sağlıktan modaya ertelenen bütün sorular, uzman konuklarla cevaplarına kavuşuyor. Üstelik her hafta görünümünden memnun olmayan bir seyirciyi hayalleriyle kavuşturmaya devam ediyor.



Ünlü sunucu Ebru Akel yepyeni tüyolarla, kaldığı yerden Kendine İyi Bak demeye devam ediyor.



Kendine İyi Bak 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün saat 08.00’de Show TV'de!



İşte Kendine İyi Bak’ın tanıtımı: