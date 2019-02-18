Burdur'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pahalılığın devam etmesi halinde seçim sonrası tanzim satışları 81 ile yayacaklarını söyledi. Burdur'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan tanzim satışları 81 ile yaymak için için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile konuşacaklarını kaydetti.

E-TANZİM İSTANBUL'DA

'GENİŞLETECEĞİZ'

Erdoğan, "Tanzim satış çadırlarını kurduk, bunları daha da geliştiriyoruz genişletiyoruz. Seçim sonrası eğer bu mantık devam ederse bu işi TESKOMB, TESK bunlarda oturacağız, konuşacağız. 81 vilayetin tamamında bu işi uygulamaya koyacağız" dedi.

TANZİM SATIŞ İKİ İLDE DEVAM EDİYOR

Tanzim satışlar Ankara'da 15 ve İstanbul'da 50 merkezde gerçekleşiyor. Her iki ilden de epttavm.com üzerinden online sipariş verilebiliyor.