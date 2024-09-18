Paris Hilton, 20 dolara çanta satıyor
Milyarder Hilton Ailesi'nin kızı Paris Hilton, yeni çıkardığı çanta koleksiyonunu 20 ila 30 dolar arasında satışa çıkardı
Milyarder Hilton Ailesi'nin 300 milyon dolar kişisel serveti olan kızı Paris Hilton, yeni bir iş girişiminde bulundu. 43 yaşındaki sosyetik isim, yeni el çantası koleksiyonunu satışa çıkardı.
Perakende zincir mağazasında satışa çıkarılan Paris Hilton'un çoğunlukla pembe, mavi ve siyah renkteki çantaları, 20 ila 30 dolar arasında satılıyor.
Sosyal medyada büyük bir kitleye hitap etmesinin yanı sıra Paris Hilton, şarkıcı, oyuncu ve pek çok alanda var olan bir iş insanı olarak tanınıyor.
Paris Hilton, kendi markası 'Paris Hilton Entertainment'ı kurduktan sonra birçok ürün çıkardı. Bu ürünlerin arasında parfümler, giyim markaları, aksesuarlar ve kozmetik ürünleri bulunuyor. Bunların yanı sıra Hilton, birçok gece kulübünün de sahibi.
2021'in sonunda yazar Carter Reum ile evlenen Paris Hilton, Ocak 2023'te taşıyıcı anne aracılığıyla ilk çocuğunu kucağına aldı.
Oğluna Phoenix adını veren Paris Hilton, oğlunun doğumundan 10 ay sonra da yine taşıyıcı anneden London adını verdiği bir kız bebek sahibi oldu.