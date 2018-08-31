Mehmet Demirkaya'nın haberine göre; Maslak, Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nin yaklaşık 700 metre kuzeyinde yer alan Park Orman Tabiat Parkı, 2 yıllık bir aradan sonra yeniden gündemde. Yaklaşık 8 yıldır devam eden tartışma konusu Park Orman Tabiat Parkı Projesi için İstanbul Valiliği 'ÇED gerekli değildir' kararı vermiş ve karar yargıya taşınmıştı. İstanbul 13. İdare Mahkemesi, 20 Aralık 2016 tarihinde valiliğin kararını iptal ederek ÇED raporu hazırlanması gerektiğine karar vermişti. Mahkemenin iptal kararı üzerine hazırlanan ÇED raporu açıklandı. ÇED raporu, 1 Ekim tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu(İDK) toplantısında değerlendirilecek.

Raporda yer alan bilgilere göre, Park Orman Tabiat Parkı'na 250 milyon 182 bin 952 TL'lik yatırım yapılacak. Yaklaşık 750 bin metrekarelik orman alanı içerisine temalı park kapsamında kamping alanı, idari birimler, havuz, kır kahvesi, çok amaçlı salon, çocuk müzesi, kapalı otopark, piknik alanları, kafeteryalar, bilimsel eğitim alanları, keşif alanları, çok amaçlı aktivite alanı, tarımsal ve doğa deneyim alanı, Japon ve Osmanlı bahçeleri yer alacak. İptale gerekçe olan bungalovlar kamping alanında yapılacak. Mahkemenin iptal kararından önceki projede bölgeye 109 tane bungalov yapılması planlanmıştı. Yeni hazırlanan projede ise 53 bungalov bulunuyor. 5 ayrı tipte yapılacak olan bungalovların toplam oda sayısı 100 ve toplan yatak sayısı ise 200 olacak.ÇED raporunda şu ifade dikkat çekiyor: "Proje kapsamında gerekli düzenlemeler yapılarak, Bungalovların yerleştirilmesi sırasında tek bir ağaç dahi kesilmeyecektir."Park Orman Tabiat Parkı Projesi'ne tepki gösteren çevreciler orman alanına villa, lüks lokanta yapılacağını iddia etmiş, ormanın doğal haliyle kalmasını savunmuştu. O dönemde Serdar Bilgili eleştirilere yanıt vererek, "İstanbul'un en değerli projelerinden biri yapılacakken, bu iş kirletilmeye çalışılıyor. Projede villa, ev gibi yapılar olmayacak" demişti.Park Orman Tabiat Parkı'nın işletme hakkını Yönetim Kurulu Başkanlığını Beşiktaş'ın eski başkanlarından işadamı Serdar Bilgili'nin yaptığı Ege Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. almıştı. Şirket, 2008'de Doğuş ve Bilgili Holding tarafından kurulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ