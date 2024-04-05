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        Haberler Dünyadan Parkinson hastası Michael J. Fox oyunculuğa dönmek istiyor - magazin haberleri

        Parkinson hastası Michael J. Fox oyunculuğa dönmek istiyor

        Yakalandığı Parkinson hastalığı nedeniyle hafıza sorunu yaşayan ve hareketleri kısıtlanan, bu nedenle oyuculuğu bırakmak zorunda kalan 'Geleceğe Dönüş' filmi yıldızı Michael J. Fox, devam etme zamanının geldiğine karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 12:01 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:01
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        'Geleceğe Dönüş' (Back To The Future) filminin yıldızı Michael J. Fox, 29 yaşında yakalandığı Parkinson hastalığıyla nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalmıştı. 62 yaşındaki Fox, doğru bir rol olursa oyunculuğa dönmek istediğini açıkladı.

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        1991 yılında Parkinson teşhisi konulan ve 1998'e kadar hastalığını kamuoyuna açıklamayan Michael J. Fox, 2000 yılında Parkinson hastalığına karşı mücadele savunuculuğuna ve bağış toplamaya odaklanmak üzere tam zamanlı oyunculuğu bırakmış, 2020'de oyunculuktan tamamen emekli olduğunu duyurmuştu.

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        "ARTIK YAPABİLİRİM"

        Daha önce hafızasıyla ve diyalogları hatırlamayla ilgili zorluklarını açıkladıktan sonra oyunculuktan emekli olduğunu duyuran oyuncu, verdiği röportajda, artık rol üstlenmeye tamamen karşı olmadığını söyledi ve ekledi: Eğer gerçeklerimi ve zorluklarımı içine koyabileceğim bir iş çıkarsa yapabilirim. Biri bana bir rol teklif ederse, ben bunu yaparsam ve iyi vakit geçirirsem harika.

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        Sağlık sorunları nedeniyle kariyerinin ilerleyen dönemlerinde projelerde seçici davrandığını daha önce anlatan Michael J. Fox; "The Good Wife'ın, yani The Good Fight'ın yan uyarlamasını yaptığımda replikleri hatırlayamadım. Elimde sadece bir boşluk vardı" demişti.

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        O dönemde Kiefer Sutherland'in 2016'da 'Designated Survivor' adlı dizisini çekerken de aynı sorunu yaşadığını belirten Michael J. Fox; "Bu beklenen bir şeydi ve bunu anlayamadım. Fakat gerçekten yeni olan olan şey paniğe kapılmamamdı. Korkmadım. 'İşte buraya kadar. Bu sürecin önemli bir unsuru satırları ezberlemektir ve ben bunu yapamam' dedim” şeklinde konuşmuştu.

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        "FİLMDEKİ GİBİ BİR AN YAŞADIM"

        Michael J. Fox, geçtiğimiz yıl; Quentin Tarantino’nun 'Bir Zamanlar Hollywood'da' (Once Upon a Time in Hollywood) filminde yaşanan benzer bir sahnenin kendisine emekliye ayrılması için bir işaret olduğunu söylemişti.

        Fox, "Leonardo DiCaprio'nun karakterinin artık repliklerini hatırlayamadığı bir sahne var. Soyunma odasına geri dönüyor ve aynada kendine çıldırmış gibi bağırıyor. Ben de aynaya bakarken 'Artık hatırlayamıyorum' diye düşündüğüm bir an yaşadım" demişti.

        #Michael J. Fox
        #parkinson
        #Geleceğe Dönüş
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