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Paşinyan'da Azerbaycan'a çağrı: Oğlumu al, Ermeni esirleri geri ver!

Ermenistan'daki parlamento seçimleri öncesinde mitingler yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'a çağrı yaparak oğluna karşı tüm Ermeni esirlerin geri iade edilmesi çağrısında bulundu.

SON DAKİKA: Paşinyan'da Azerbaycan'a çağrı: Oğlumu al, Ermeni esirleri geri ver! - Haberler
Paşinyan'dan Azerbaycan'a 'esir' çağrısı!
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İHA

Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan karşısında yenilgiye uğrayan Ermenistan'ın siyasetinde krizler ortaya çıktıktan sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan muhalefetin çağrısı sonrasında önümüzdeki 20 Haziran tarihi için erken parlamento seçimleri ilan ederken yeniden başbakanlığa aday olan Paşinyan ülkenin neredeyse tüm bölgelerinde mitinglere devam ediyor.

Ermenistan'ın Aragotsotn Bölgesi'ne seçim çalışmaları için giden Paşinyan, Aparan şehrinde bir miting gerçekleştirdi.

OĞLUNA KARŞI ERMENİ ESİRLERİ İSTEDİ

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'a çağrıda bulunarak, "Diyorum ki kabul ediyorum ve Aliyev’e oğlumu tüm esirlerle değiştirme çağrısı yapıyorum. Resmi olarak ilan ediyorum, oğlumu tüm mahkumlara karşılık veriyorum" dedi.

Ermenistan Eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın daha önce Paşinyan'a çağrıda bulunarak, "Oğlunu ver, 20-25 Ermeni esiri Azerbaycan'dan geri al" çağrısında bulunmuştu.

Açıklamasının devamında Ermenistan'ın 2 eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Robert Koçaryan'a da ağır ithamlarda bulunarak seslenen Paşinyan, "İnsan ticaretinde uzman olan bu ikiliye bu konuda müzakere yapma yetkisi veriyorum. Aliyev'e ve Kızıl Haç'a ve herkese resmi olarak ilan ediyorum" şeklinde konuştu.

ERMENİSTAN MUHALEFETİ: OĞLUNU BU İŞE KARIŞTIRMA

Seçim yarışlarının başladığı ülkede Paşinyan'ın rakiplerine karşı kullandığı sert dil tartışmalara yol açarken, Azerbaycan'a oğluna karşı tüm Ermeni esirleri istemesi bu tartışmaları zirveye çıkardı.

Hayastan ittifakı'nın yüksek kurul üyesi ve ittifak sözcülerinden Ishkhan Saghatelyan, Paşinyan'ı "şebeklik yapmakla" suçlayarak, "Bu adam şebekliklerine devam ediyor. Eğer erkeksen oğlunu alay konusu etme ve çocukları siyasete bulaştırma" ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN'A 24 SAAT SÜRE

Öte yandan mitinginde Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ı önceki seçimlere hile karıştırmakla suçlayan Paşinyan'a, Sarkisyan'dan aynı gün cevap geldi.

Paşinyan'ın önceki yıllarda da aynı iddialarda bulunduğunu hatırlatan Sarkisyan, "O dönemler devlet adamlığım gereği cevap vermedim. Artık bir konumum yok. Ona 24 saat süre veriyorum. Söylediklerini ispatlamazsa onunla ve ailesiyle ilgili bazı gerçekleri ortaya dökeceğim" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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