Öne Çıkanlar
Süper Lig
Futbol
Haberler > Futbol

Passolig kart sayısı 4 milyona yaklaştı

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de futbolseverlerin statlara giriş yapabilmek için kullandıkları Passolig Kart'ın geride kalan sezon 1 milyon yeni üye kazandığı bildirildi. Böylece toplam üye sayısının 4 milyona yaklaştığı ifade edildi

10 Ağustos 2018 Cuma, 14:36:06 | Güncelleme:

Passolig'den yapılan açıklamada, geride kalan futbol sezonunda toplam 7,5 milyon bilet satışı gerçekleştirildiği ve seyirci sayısında yüzde 43'lük bir artış olduğu belirtildi. 

Passolig Kart'ın geride kalan sezon 1 milyon yeni üye kazandığı belirtilirken, toplam üye sayısının da 4 milyona yaklaştığı ifade edildi

Statların doluluk oranındaki artışa dikkat çekilen açıklamada, 2016-2017 sezonunda 8 bin 940 olan Süper Lig seyirci ortalamasının, 2017-2018 sezonunda 12 bin 821'e yükseldiği vurgulandı.

Geride kalan sezonda 1 milyon yeni kişinin Passolig Kart aldığı, sezon sonundan bugüne kadar yaklaşık 3 aylık dönemde ise 200 binden fazla kişinin sisteme dahil olduğu kaydedildi.

- ARTIŞTA FENERBAHÇE, KART SAYISINDA GALATASARAY LİDER 

Spor Toto Süper Lig takımları arasında taraftarlarına ait Passolig Kart adedinde en yüksek artışı Fenerbahçe'nin yakaladığı, toplam kart sayısında ise Galatasaray'ın ilk sarıdaki yerini koruduğu aktarıldı.

Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa Ali Koç'un gelmesiyle, sarı-lacivertli taraftarlara yönelik Passolig Kart satışlarının ciddi bir yükseliş yakaladığı, haziran ayının başında 698 bin civarında olan Fenerbahçe Passolig Kart sayısının bugün itibarıyla 727 bin 49'a ulaştığı ifade edildi.

Passolig Kart sayısında ise geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'ın 760 bin 817 adetle ilk sırada bulunduğu açıklandı. Fenerbahçe 727 bin 49 kişi ile ikinci, Beşiktaş 654 bin 830 kişi ile üçüncü, Trabzonspor ise 216 bin 388 kişi ile dördüncü sırada yer aldı.

Öte yandan, bugün itibarıyla Passolig Kart sayısının, Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 33 bin 762, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 30 bin 905, MKE Ankaragücü'nde ise 28 bin 597 olduğu dile getirildi.

KAZANCI: "SEYİRCİ ORTALAMASININ 15 BİNİ GEÇECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, yeni sezonda seyirci ortalamasının 15 bini geçeceğini öngördüklerini ifade etti.

Açıklamada Ceyhun Kazancı'nın, "2016-2017 sezonunda 8 bin 940 olan Süper Lig’in seyirci ortalaması, 2017-2018 futbol sezonunda yüzde 43 oranında artarak, 12 bin 821’e yükseldi. Seyircisiz maçları saymadığımızda 13 bin olan Süper Lig ortalaması, Passolig öncesi seyirci ortalamasını da yüzde 23 oranında geçti. Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımlar, artan futbol kalitesi ve taraftar desteğiyle birlikte, bu sezon seyirci ortalamasının 15 bini geçeceğini öngörüyoruz." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.