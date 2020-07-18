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Peker Holding'den Almanya'da 210 milyon euroluk yatırım

Peker Holding, Almanya’da sekizinci, Düsseldorf’ta ikinci büyük projesini hayata geçireceğini duyurdu. Kuzey Yıldızı adı verilen 210 milyon euroluk projenin 24 ayda tamamlanması planlanıyor . Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “Bugüne kadar Almanya ve İngiltere başta olmak üzere, yurtdışında 30’a yakın projeyi hayata geçirdik. Bir Türk yatırımcısı olarak; Düsseldorf’a kazandıracağımız bu yeni proje bizim için çok önemli ve değerli” dedi.

Nord Stern Düsseldorf
HABERTURK.COM

Peker Holding, Almanya’nın Düsseldorf şehrindeki ikinci büyük yatırımı için düğmeye bastı. 210 milyon euro yatırımla hayata geçirilecek olan “Kuzey Yıldızı” projesi toplam 60 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak ve 24 ayda teslim edilmesi planlanıyor.

Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “Türk şirketi olarak ülkemizden binlerce kilometre ötede önemli projeleri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Her yatırımımızda, insan hayatını kolaylaştıran ve teknolojiyi öne çıkaran çalışmalar sergiliyoruz. Bu çerçevede Kuzey Yıldızı projemiz de bizim simge çalışmalarımızdan birisi olacak” dedi.

Yurtdışında 30’a yakın projeye imza attıklarını ve tüm projelerde çevre faktörlerini ön planda tuttuklarını belirten Peker, “Nord Stern projesi Peker Holding olarak bizim Almanya’daki 8’inci yatırımımız. Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarımızı devreye almaya başlayacağız. Bu anlamda büyük sürprizlerimiz olacak” şeklinde konuştu

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