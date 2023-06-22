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Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın 1 milyon 800 bin liralık yaz keyfi

1 milyon 800 bin TL'lik lüks marka üç tekerlekli motora binerken objektiflere yansıyan Pelin Karahan-Bedri Güntay çifti, gazetecilere, "Alışveriş yapıyoruz, üç ay buradayız" dedi

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  • Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın 1 milyon 800 bin liralık yaz keyfi - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay, Bodrum'da tatil yapıyor. Sıcak havanın tadını çıkaran çift, Ortakent'te objektiflere yansıdı. İkili, mutfak araçları satan bir mağazadan çıkarken görüntülendi.
  • Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın 1 milyon 800 bin liralık yaz keyfi - Magazin haberleri

    Ardından 1 milyon 800 bin TL'lik lüks marka üç tekerlekli motora binen Karahan ile Güntay, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
  • Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın 1 milyon 800 bin liralık yaz keyfi - Magazin haberleri

    Pelin Karahan, gazetecilere, "Alışveriş yapıyoruz, üç ay buradayız" açıklamasını yaptı.
  • Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın 1 milyon 800 bin liralık yaz keyfi - Magazin haberleri

    "ARTIK ANNE OLDU, ÇALIŞMAZ' DEDİLER"

    Öte yandan Ali Demir ve Can Eyüp adında iki çocuğu bulunan Pelin Karahan, daha önce "Sektöre neden kırıldınız" şeklindeki soru karşısında konuyla ilgili üzüntüsünü anlatmıştı.

    Oyuncu, "Genel olarak sektöre ve sektördeki arkadaşlarıma kırıldım diyebilirim. Evlenip, çocuk yapıp bir hayata geçtikten sonra 'Sen artık bir şey yapmazsın', 'Oyunculuk yapmana gerek yok', 'Artık anne oldu, çalışmaz', 'Eşinin durumu da iyi, ihtiyacı yok zaten' gibi bir tavır gördüm! Ondan çok rahatsız oldum. Ben oyuncuyum. Evet, çocuk doğurdum, emzirmek vs. için bir ara verdim, sonra devam edeceğim. Bu nasıl bir algıdır?" demişti.
  • Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın 1 milyon 800 bin liralık yaz keyfi - Magazin haberleri

    "EN ZORUNU SEÇTİM"

    Pelin Karahan, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    Ben çalışan bir kadınım, neye ihtiyacım yok? Kadınlar yapıyor, hemcinslerim yapıyor bunu! Seni böyle elemiş gibi görüyorlar. Bunu zaten erkek oyuncu yapmaz sana. O dönemden sonra zaten 'Kıbrıs' dizisine gittim. En zorunu seçtim, başka bir ülkede dizi çektim, herkes de gördü.

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