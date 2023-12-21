Penaltı var mı yok mu? Galatasaray-Karagümrük maçı hakem yorumları
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük arasındaki maçı yöneten hakem Tugay Kaan Namoğlu'nun kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte yorumlar...
PENALTI MI, DEĞİL Mİ?
SORU: Galatasaray'ın elle oynama gerekçesiyle penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "4 numaralı oyuncu kollarını kapatmış. Kapalı olan kola geliyor. Oyunun devam etmesi doğru.
Bülent Yıldırım: "Asla penaltı olmaz"
Deniz Çoban: "Penaltı olmaza örnek olarak gösterilecek bir pozisyon"
PENALTI VAR MI, YOK MU?
SORU: Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: "Mendes burada akıllıca davranıp, öne geçiyor ve diziyle topa hafif teması var. Barış Alper geldiğini görmüyor, odak noktası top, benim için bu darbenin karşılığı penaltı. Benim için kanıtlanabilir bir müdahale. Hakem görmese bile VAR müdahalesiyle bir penaltı olduğunu düşünüyorum."
Bülent Yıldırım: "Mendes ayağına aşağıya indirirken, bu esnada olsa faul ancak daha sonra diz aşağıya doğru inerken dizden sonra Barış Alper'in topa vurduğunu görmekteydim. Ben devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum"
Deniz Çoban: "Oyuncu darbe alıp düşmese ceza sahasında topla oynama şansı var. Oyuncu avantajı elde ettikten sonra Barış Alper'in ayağı var. Karagümrüklü oyuncu avantajı aldıktan sonra, Barış Alper'in savurduğu ayak küsürat bir temas yapmış olsa bile topa asıl etkiyi rakibe yapıyor. Etkili bir şekilde rakibe vuruyor. Barış Alper'in bu darbesi olmasa, beyazlı oyuncunun topa sahip olma şansı var. Barış Alper'in savurduğu ayak, belki topa küsürat temas ediyor. Asıl darbeyi beyazlı oyuncuya vurdu. Benim açımdan bu net, açık ve kanıtlanabilir bir penaltı. VAR'ın müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bunun bir penaltı olduğunu düşünüyorum"
TORREIRA'NIN POZİSYONU
SORU: Lucas Torreira'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı?
Bülent Yıldırım: Veseli havadan inen topa tamamen konsantre. Torreira'nın geldiğinden haberi bile yok. O esnada Torreira yanına yaklaştığı için kazara ayağına basıyor. Devam kararının yerinde olduğunu düşünüyorum.
Bahattin Duran: Veseli'nin tek odak noktası top. Veseli'nin yakınında kimse yok, ayağını geniş bir şekilde açıyor. Veseli hiçbir şekilde Torreira'nın oraya geldiğini görmüyor, hesaplamıyor. Bilerek basmıyor. Pozisyonun akışı gereği oraya basmak zorunda. Bu pozisyonun devam etmesi doğru karar bence.
Deniz Çoban: "Türkiye'deki eğitim ve uygulamalara göre penaltı değil. Devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Ama biri çıkıp penaltı dese, nasıl penaltı demem. Hakemin yorumuna kalmış bir pozisyon.
ÇIKAN KART DOĞRU MU?
SORU: Lucas Torreira'nın ilk sarı kartı doğru mu? İkinci sarı kart çıkar mı?
Bülent Yıldırım: "Israrlı itiraz, sarı kart doğru. İki tane takım arkadaşı engelledi daha sonra, sarı kart yeterli."
Bahattin Duran: "Torreira'yı uyaran oyuncuları tebrik etmek lazım. Muhtemelen bir sonraki maçı hatırlatıyorlar. Burada Torreira'yı sakinleştirmeye çalışıyorlar ama Torreira da sınırda gezinmiş"
Deniz Çoban: "Burada sarı kart net. Sonra sınırları zorlamış ama ikinci sarı kart için de yeterli değil gibi gözüküyor"
BARIŞ ALPER'İN HAREKETİ
SORU: Barış Alper'in gördüğü sarı kart doğru mu? İkinci sarı kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Sarı kart çok net. Barış Alper Yılmaz sinirlenip topa vuruyor. Hakem buna sarı kart gösteriyor. Barış Alper çok açık ve net bir faul yapıyor. Bu hareket sportmenlik dışı bir hareket benim için. Bu hareket bence başlı başına sarı kart. Barış Alper Yılmaz'ı sportmenlik dışı hareketten ve topa vurmasından sarı kartla oyundan ihraç etse ben daha doğru bulurdum.
Bülent Yıldırım: Umut vaat eden bir atak ihtimalinden bile bahsedebiliriz. Bu faul, sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde bir faul. Barış Alper Yılmaz'dan böyle bir hamle beklemiyordu. Açık söyleyeyim, Barış Alper Yılmaz bugün şanslıymış çünkü ilk pozisyon faul. Şu faul sarı kart, ardından da topa vurmuş olması da sarı karttan ihraç gerekiyordu. Hakemin sakinliği Barış Alper Yılmaz'ı kurtarmış
Deniz Çoban: İlk hareket bana göre tartışmasız sarı kart. Çok net bir şekilde Galatasaraylı oyuncu hakeme bakıyor ve topa vuruyor. Hakemin elinde sarı kart olsa vurur muydu, bilmiyorum ama iki hareket de sarı kart. Tugay Kaan Numanoğlu arka arkaya iki sarı kart gösterse bir şey diyemezdik.
FAUL VAR MI?
SORU: Barış Alper Yılmaz'ın soldan ceza sahasına girerken yerde kalmasında devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Veseli, eli omzu koyduktan sonra Barış Alper Yılmaz'ın eline yüzünü vurdu. Net tartışmasız bir sarı karttı. Hakem hissetti bir şey, görmeden kartına başvurmak istemedi. Faul ve sarı kart uygulaması daha doğru olurdu.
Bahattin Duran: Tugay Kaan Numanoğlu'nun gelişinden görmediği gelişinden belliydi. Çok açık bir sarı kart.
Deniz Çoban: Sarı kartlık pozisyon. Barış Alper'e sert bir müdahale var.
OFSAYT KARARI DOĞRU MU
SORU: Serdar Dursun'un iptal edilen golünde ofsayt kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Pozisyon net ofsayt. Alan kontrolü yapmazsanız, heyecanla topa vurabilirsiniz. Nizami bir golü engellemiş olursunuz.
Deniz Çoban: Burada sorun yok
Bahattin Duran: Pozisyon ofsayt.