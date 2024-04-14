Pendikspor: 2 - Başakşehir: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig 32. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-2 mağlup etti.

3. dakikada Pendikspor gole yaklaştı. Sağ kanattan Sequeira'nın kullandığı kornerde altıpas içinde boşta kalan topa yakın mesafeden Welinton vurdu. Kale önünde Dubois'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

5. dakikada ev sahibi takım yine etkili geldi. Midtsjö'nün pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökcan'ın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed topu kontrol etti.

50. dakikada Başakşehir öne geçti. Pelkas'ın ara pasıyla Pendikspor ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun ayak içiyle vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-2.

56. dakikada Pendikspor beraberliği yakaladı. Başakşehir ceza sahasında Dubois'dan topu kapan Midtsjö, altıpas içinden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2.

74. dakikada konuk ekip, üçüncü golüne yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Figueiredo yakın mesafeden vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

80. dakikada Başakşehir bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ömer Ali'nin penaltı noktası önüne çevirdiği topu kontrol eden Pelkas'ın ayak dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.