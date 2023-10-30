Pendikspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları

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"İRFAN CAN'A KART GEREKİR Mİ?"

İrfan Can Kahveci'ye sarı kart verilmeli miydi?

Bülent Yıldırım: Kaba bir elle oynama. Refleksif. Umut vaad eden atak yok. Taktiksel bir amaçla yapılmıyor. Sportmenliğe aykırı bir yönü yok. Bu direkt serbest vuruşu gerektiriyor.

Bahattin Duran: Umut vaad eden atak yok. Sarı kart olabilmesi için sportmenlik dışı bir hareket yapması lazım. Eli çok açık ve doğal konumda değil. Serbest vuruş sadece.

Deniz Çoban: Her şeye rağmen bu bir hakem yorumu. Bülent Hocam güzel anlattı. Taktiksel maksat olması lazım. İrfan Can, elini gereğinden fazla açıyor. Bir voleybolcu gibi topun geçmesini engelliyor. Sarı kart olsa daha doğru bulurdum.