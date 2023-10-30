Pendikspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları
beIN Sports ekranlarında yayınlanan ve hakem yorumcuları Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban'ın yorumlarını dile getirdiği Trio programında Pendikspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları değerlendirildi
"BECAO SARI KART GÖRMELİ Mİ?"
Dakika 8: Becao'nun faulünde sarı kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Ayağının tabanıyla rakibine ayağını uzatıyor, toptan önce rakibinin her iki ayağına temas ediyor. Bu hareket sarı kart.
Bülent Yıldırım: Riskli hareket, sarı kart olsa daha doğru olurdu.
Deniz Çoban: Sarı kart gerekirdi.
"OFSAYT KARARI DOĞRU MU?"
Dakika 21: Pendikspor'un iptal edilen golünde ofsayt kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Ofsayt kararı doğru. O kadar açık ki... Bayrağın beklemesi son derece sağlıksız, son derece riskli. Burada beklemek yüzde 100 yanlış. O kadar net ki, neden bekledi.
Deniz Çoban: Açık ofsayt.
Bahattin Duran: UEFA, net pozisyonları yardımcı hakemlere devam ettirmeyin dedi. Massimo Busacca, ofsaytı kaldırdığında FIFA kokartını ortaya koyar mısın derdi. Burada net, kokart ortaya koyulur. 3 metre civarında ofsayt.
"DZEKO KART GEREKİR Mİ?"
Dakika 42: Fenerbahçe'nin golü öncesinde faul var mı?
Bahattin Duran: Edin Dzeko kollarını çok kaldırmış. Endri Çekici'ye geliyor o kol. Böyle bir pozisyon alma yok. Dzeko'nun yaptığı hareket faul ve sarı kart. Hakem ekibi bunu kaçırıyor. Devamında Pendikspor ceza sahası içinde İbrahim Akdağ, topla oynuyor ve Szymanski'ye temas etmiyor. Ceza alanındaki bu hareket ihlali gerektirmiyor.
Bülent Yıldırım: İbrahim'in topa müdahalesinde ihlal yok, penaltı değil. Dzeko'nun pozisyonu çok net sarı kart.
Deniz Çoban: Güzel anlattınız. Sarı kart. Hakem Bitigen, aşağılara bakarken yukarıları kaçırdı.
"GOLDEN ÖNCE İHLAL VAR MI?"
İrfan Can Kahveci'nin golü öncesinde ihlal var mı?
Bülent Yıldırım: Kornerde top elle stoplanıyor, top durdu ve akabinde oyuna sokuldu. Oyunun başlangıcında, hareketli bir top söz konusu değil. Hareketli bir top söz konusu olsa idi bile VAR'ın protokol dışında oyuna müdahale etme şansı yok. Kornerde sorun yok. Yandan orta gelecek, bir karambol ve ardından İrfan Can güzel bir vuruş yapacak. Yardımcı hakem golü vermedi, ortaya koşmadı, bayrak kaldırmadı. Şüphelendiği durumlar var, diyalog halinde. Yardımcı hakemin kafasında bir şüphe var. Belli ki VAR inceleme yapacak. Hakemde şüphe yok ama yardımcı hakemde şüpheler var. Ofsayt mı, nereden sekti. İrfan'ın şutundan sonra top Pendikli oyuncunun eline çarpıyor. Olası bir penaltı pozisyonu. Ofsayt ihtimali yok. Pendikli değil, Fenerbahçeli oyuncu yapsa idi ofsayttı. Gol temiz. Gol olmasaydı, Pendikli 4 numaranın elle oynadığı tespit edilir ve penaltı verilirdi. Pozisyonda ofsayt ihtimali uzaktan yakından yok. İrfan Can'ın şutu sonrası ofsayt yok. 4 numara elle oynuyor. Gol gerçekleşmeseydi penaltı olurdu. Bu gol temiz.
"PENALTI VERİLMELİYDİ"
İrfan Can Kahveci'nin golü öncesinde ihlal var mı?
Bahattin Duran: Yardımcı hakem emin değilse bekleyecek. Abdulkadir Bitigen erken davrandı. Hakem golü verdiği zaman, yardımcı hakemin koşması lazım. Ancak, daha yardımcı hakem bir şey diyemeden hakem verdi golü. Hakem bir şeyden şüphelenmedi. Dzeko, ofsayt pozisyonunda olsaydı kaleciyi engelleyecek bir hamlesi vardı. Yaptığı açık ve bariz hareket, kaleciyi net şekilde etkileyecek hareketi var ama ofsaytta değil. Normal şartlarda penaltı verilmeliydi.
"BU GOL TEMİZ"
İrfan Can Kahveci'nin golü öncesinde ihlal var mı?
Deniz Çoban: Bu gol temiz. Size katılıyorum.
"İRFAN CAN'A KART GEREKİR Mİ?"
İrfan Can Kahveci'ye sarı kart verilmeli miydi?
Bülent Yıldırım: Kaba bir elle oynama. Refleksif. Umut vaad eden atak yok. Taktiksel bir amaçla yapılmıyor. Sportmenliğe aykırı bir yönü yok. Bu direkt serbest vuruşu gerektiriyor.
Bahattin Duran: Umut vaad eden atak yok. Sarı kart olabilmesi için sportmenlik dışı bir hareket yapması lazım. Eli çok açık ve doğal konumda değil. Serbest vuruş sadece.
Deniz Çoban: Her şeye rağmen bu bir hakem yorumu. Bülent Hocam güzel anlattı. Taktiksel maksat olması lazım. İrfan Can, elini gereğinden fazla açıyor. Bir voleybolcu gibi topun geçmesini engelliyor. Sarı kart olsa daha doğru bulurdum.
"İSMAİL YÜKSEK'E KART GEREKİR Mİ?"
Dakika 56: İsmail Yüksek'in faulünde sarı kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Yalnızca faul doğru.
Bülent Yıldırım: Faul. Sarı kart gerekmez. Futbol içinde mücadele. Kontrolsüz müdahale yok.
Deniz Çoban: Faul.
"FERDİ'YE FAUL VAR MI?"
Dakika 58: Pozisyonda ofsayt var mı? Ardından Ferdi'ye faul var mı?
Bahattin Duran: Bu pozisyon ofsayt. Ofsayt olunca eliyle Ferdi'ye vuruyor. Hem faul hem ofsayt. Ancak karar kale vuruşu. Devamında da hakem elini kaldırmadı. Yardımcı hakem ofsayt için bayrak çekmedi. Süleyman Özay gibi bir yardımcının bunu kaçırmaması lazımdı. Yeri de çok doğru. Beklemesi çok güzel. Topun kime geleceğini hesap edemez ama ofsayttaki oyuncu gelip topa ulaşıyor. Diaby topla oynadığı anda ofsayt gerçekleşiyor. Auta gidince ofsaytı kaldıracaksın. Bunu anlayamadım.
Bülent Yıldırım: Gol olsaydı, VAR çizgisiyle ofsayt tespit edilirdi. Sol eliyle Diaby, Ferdi'ye faul yapıyor. Bunu en iyi görecek kişi de kendisi.
"PENDİKSPOR'A PENALTI ÇALMALI MI?"
Dakika 61: Pendikspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Bütün açıları izleyince kafamda hiç şüphe yok. Vukovic, İrfan Can'ın formasını çekiyor çekiyor, el temasını hissedince kendini yere atıyor. Pozisyon temiz.
Bahattin Duran: Vukovic, İrfan Can'ın formasını çekiyor ve kendini yere bırakıyor. Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
"F.BAHÇE'YE PENALTI ÇALINMALI MI?"
Dakika 71: Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Doğru.
Bülent Yıldırım: Doğru.
Bahattin Duran: Doğru.
"FERDİ'YE PENALTI VERİLMELİ MİYDİ?"
Dakika 90+3: Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Çok yakın olmanın handikabı yaşadı. Bariz bir penaltıyı atladı hakem. Devam kararı yanlış. Bu pozisyon net penaltı. Ayak müdahalelerine odaklanıyor, yukarıyı kaçırıyor. Ferdi topa vuracakken, arkadan yapılan net bir itme var. Musamba'nın topla oynama şansı yok. Arkadan itiyor. Etkili itiyor. Doğru zamanda itiyor. Net bir penaltı artı sarı kart. Ferdi'nin şut atma şansı var. Dolayısıyla içerik olarak da sportmenliğe aykırı bir faul. Kuvvetli ve etkili bir itme. Net bir penaltı kaçmış.
"AÇIK VE NET BİR PENALTI"
Dakika 90+3: Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Bu kadar yakın olması dezavantaj olmamalı aslında. Çok güzel geliyor ama aşağı çok odaklanıyor. Ferdi o kadar doğal düşüyor ki itilen oyuncu aynen bu şekilde düşer. Üstten darbe alıyor, net itiliyor ve savrula savrula düşüyor. Bu itme oldukça açık ve net. Karşılığı da penaltı olmalıydı.
Deniz Çoban: Tartışılacak pozisyon değil, açık ve net penaltı.
"MESAJ VERMEK İSTEDİLER"
Deniz Çoban: "Biz net konuşuyoruz. Başka taraflarını anlamaya çalışıyor belli bir kesim. Süper Lig'de VAR yapmak başka, 1. Lig'de AVAR olarak yapmak başka. Video Yardımcı Hakemlerin maç alıp almadığına bakarken göz önündeki maçlarına, Süper Lig maçlarına bakarım. Bir itme var. Hüseyin Göçek'in 1. Lig'deki maçında itme var, Rizespor - Galatasaray maçında bir itme var. Bir de bu itme var. Rizespor - Galatasaray maçında Video Yardımcı Hakem Koray Gençerler'di. Bugün Koray Gençerler'e 1. Lig'de Adanaspor - Ümraniyespor maçı verildi. Hem de üzerinden 24 saat geçmeden MHK bir maç daha verdi, VAR olarak. Bu ne anlama gelir? Hepimiz hakemlik yaptık, biliyoruz. Mesaj yanlış yere gidiyor. Bakın Koray'ın dünkü devam kararı ve VAR'ın karışmama kararı sizin için doğru olabilir. Olur ya! Bir hakemi bu kadar zora sokmak, ertesi gün hemen bir maça daha vermek... Koray Gençerler ismini bu kadar yıpratmaya gerek var mı? Elinizde hakem mi yok. Koray ile konuşun 'Kararın doğru, arkasındayız ama dinlen, nefes al, gerekli ödülü gereken zamanda vereceğiz' derin. Bir hakemi yıpratmak için çalışıyorsunuz sanki. İş oraya gidiyor. Yarın Ahmet İbanoğlu Hocamı arayıp soracağım. Kocaeli maçındaki pozisyona VAR karışmalı dediniz, Abdülkerim'in pozisyonuna baktık, karışılmalı dedik. Siz Koray'a ertesi gün maç verdiniz. Biz kamuoyunu yanlış yönlendiriyor olabiliriz, iki pozisyon arasındaki fark nedir? Söyleyin, biz de kendimizi güncelleyelim. Biz de bilgi verelim, Koray doğru vermiş diyelim."
"HAKEMLERİN KAFASI KARIŞIYOR"
Bülent Yıldırım: "Ben bu maçın Video Yardımcı Hakemiyim diyelim. 'Koray Gençerler'e maç verildiğine göre demek ki faul yokmuş, o zaman ben de bu tarz itmelere karışmam' derim. Tüm VAR hakemlerinin kafası karışıyor. İnce düşünmek lazım."
"MHK O POZİSYONA NE DEDİ?"
Bahattin Duran: "Yüzde yüz aynı fikirdeyim. İki durum söz konusu. Birinci durum; bu tip pozisyonlara VAR karışmaz. Bu tip itmelerde çok açık ve net olmadığı için VAR karışmasın dedik. Pozisyon sahada faul de denebilir. Açıklama yapmadan böyle bir mesaj veriyorsanız; MHK, Abdülkerim'in pozisyonuna ne dedi? Faul değil dedi belki. Kafam iyice karıştı."