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        Penseyle kulağını kesmeye çalıştılar! İnternet kafede sağır ve dilsiz çocuğa şiddet

        İstanbul Esenyurt'ta insanın kanını donduran bir şiddet olayı meydana geldi. İlçede 2 saldırgan, sağır ve dilsiz bir çocuğa internet kafede şiddet uyguladı. Önce kablo ve sopayla çocuğu darp eden 2 şüpheli daha sonra penseyle kulağını kesmeye çalıştı. Olay, tehdit edilen çocuğun ağabeyinin paylaşımıyla ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 10:43 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:43
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        İnternet kafede sağır ve dilsiz çocuğa şiddet!
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        Esenyurt'ta F.D. (20) ve F.K. (17) isimli 2 şüpheli, sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen çocuğu internet kafede darp etti.

        DHA'nın haberine göre o anları kaydederek çocuğun ağabeyine yollayan şüpheliler “şikayet edersen sana da böyle yaparız" dedi. Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Korkunç olay, 6 Ocak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. ve F.K. isimli 2 şüpheli, sağır ve dilsiz çocuğu internet kafedeki boş bir odaya kapattı.

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        PENSEYLE KULAĞINI KESMEYE ÇALIŞTI

        Önce kablo ve sopayla çocuğu darp eden 2 şüpheli daha sonra penseyle kulağını kesmeye çalıştı. Şiddet uyguladıkları anları ise 14 yaşındaki K.Ö.'ye cep telefonu kamerasıyla kaydettiren kişiler, görüntüleri çocuğun ağabeyine göndererek "şikayet edersen sana da böyle yaparız" diyerek tehdit etti.

        AĞABEYİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

        Ağabeyin sosyal medyada paylaştığı görüntüleri ihbar olarak kabul eden Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler olayı gerçekleştiren F.D. ve F.K.'yı gözaltına aldı.

        Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

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