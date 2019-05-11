Türkiye'ye Rusya'yla yaptığı S-400 anlaşmasından geri adım attırmak için baskısını sürdüren Washington, bir yandan da F-35 programının verimliliğini korumanın hesaplarını yapıyor. Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord, "Ankara'nın S-400 alma eğilimi nedeniyle Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması önümüzdeki 2 yıl içinde tedarik faaliyetlerimizi yavaşlatabilir ve maliyetleri artırabilir. Ancak şu an itibarıyla söz konusu iki faktörü de minimize edebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

LORD: "MÜZAKERELER SÜRÜYOR"



Rus basın organı Sputnik'te yer alan habere göre Türkiye'yi Rusya'dan S-400 yerine ABD'den Patriot sistemleri almaya ikna etmek için müzakerelere devam ettiklerinin altını çizen Lord, "Türkiye'ye kendi sistemimiz olan Patriot'u öneriyoruz. Bu sistem, NATO'nun parametreleriyle uyumlu. F-35 programında yer alan diğer ortaklarımız, bizimle aynı fikirde ve bizi güçlü şekilde destekliyorlar" ifadelerini kullandı.