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Perakende fiyatlar 1 yılda yüzde 107 arttı

İstanbul'da eylülde önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 6,06, toptan fiyatlar ise yüzde 2,94 arttı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, perakendede bir yıllık fiyat artışı yüzde 107,42 olarak ölçülürken, toptan fiyatlarda da bir yıl içinde yüzde 98,17 artış yaşandı.

Perakende fiyatlar 1 yılda yüzde 107 arttı
AA

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,06, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,94 artış kaydetti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, perakendede yüzde 107,42, toptan fiyatlarda yüzde 98,17 artış yaşandı.

Eylülde perakende fiyatlar önceki aya göre, diğer harcamalarda yüzde 53,23, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 9,66, ev eşyası harcamalarında yüzde 9,54, giyim harcamalarında yüzde 8,63, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 8,37, konut harcamalarında yüzde 6,43, gıda harcamalarında yüzde 3,64 artarken, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde 0,78 azaldı.

Toptan fiyatlarda ise önceki aya göre, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8,42, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,39, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3,58, mensucat grubunda yüzde 3,22, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,32, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,00 artış, madenler grubunda yüzde 1,98 azalış görüldü.

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