Yılda 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, Mesit mevkisindeki Müze Yolu üzerinde peribacalarının yanında yaklaşık 2 ay önce otel inşaatına başlandı.

İmar Affı ile birlikte örnekleri çoğalan kaçak ve çarpık yapılar tartışılırken Kapadokya'da yaptırılan otelin 5 ayda tamamlanması planlanıyordu. Yan yana 2 binadan oluşan ve kaba inşaatı devam eden otel, görenlerin tepkisini çekti. Daha önce de yapılaşmaya açıldığı iddialarıyla gündeme gelen Kapadokya bölgesinde yükselen otel inşaatıyla ilgili sosyal medyada birçok eleştirel yorum yapıldı.

BAKANLIK İNŞAATI DURDURDU

Tepkilerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından otel çalışması durduruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Göreme beldesinde yapılan otel inşaatı için mühürleme kararı çıkartılarak Nevşehir Valiliği'ne yazı gönderildi.

"YAPI RUHSATI İLE BAŞLADI"

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, otel inşaatının imar planı dahilinde yapıldığını söyleyerek, Bakanlığın durdurma kararından önce şöyle konuştu:

"Göreme'mizdeki bu yapılaşma yetkili kurum ve kuruluşlar, belediyemiz tarafından incelenmiş, aynı zamanda ruhsatı verilmiştir. Yalnız bu noktada hem ulusal hem de yerelde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, sanki bölgede kaçak yapılaşma varmışçasına insanlara suçlama, çamur atma gibi yapılan şeyler doğru değil. Bu yapılan yer imar planı içinde yer alıyor. Belediyemiz mimar ve mühendisleri tarafından projeler incelenerek, kurumların görüşleriyle birlikte sonuçta alınan yapı ruhsatıyla birlikte inşaat başlamıştır."

"İMAR PLANI İÇİNDE"

Göreme'de kentsel sit alanı içinde kaçak yapılaşmaya müsaade etmediklerini ifade eden Başkan Cingil, "Eğer yapanlar da varsa kaçak yapılaşmayla ilgili gerekli kurumlar yasal çerçevede gerekli işlemleri yaparlar. Şu anda konu olan yerle ilgili herhangi bir kaçak yapılaşma yok. Burası imar planı içindedir. İmar planı uygulanırken yetkili kurum ve kuruluşlarca da bu yapı planı onaylanmıştır. Oradaki vatandaşın yeri hangi şekilde kullanması gerekiyorsa, ticarettir, konuttur, meseleyle ilgili o konuda da ruhsatı kendisine verilmiştir" diye konuştu.

OTEL SAHİBİ: İZİNLERİ ALDIK

İnşası süren otelin sahibi, gerekli bütün izinleri aldıklarını söyledi ve inşaatın doğaya uygun olduğunu öne sürdü: "Biz bu inşaata başlamadan önce tüm mercilerden gerekli evrakları tamamladıktan sonra başvurumuzu yaptık ve inşaata başladık. Burada otel inşaatımız var. İnşaatımız doğaya kesinlikle uygundur. Yapı Denetimden, Göreme Belediyesi'nden, Tabiatı Koruma Varlıklarından, Müze Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak, inşaata başladık. Yaklaşık 3- 5 ay içinde inşaatı tamamlanacak. Mevcut olan şikayetler var. Dün akşam başladı. Biz gerekli mercilere başvurumuzu yaptık. Suç duyurusunda bulunduk. Gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna belirtmek istiyoruz. Herhangi bir ters durum yok" diye konuştu.