Oyuncu Songül Ülkü konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla çok konuşulacak. İşte Songül Ülkü’nün açıklamalarından satır başları…

"Gerçeği söylemek gerekirse Perran Kutman’ın ben hariç herkes ile arası çok iyiydi sette. Bilmiyorum benimle arası neden kötüydü. Çok ilginç söyle bir şey oldu, bizim diziyi çocuklar çok seyrediyordu. Onun için bir pedagog ile anlaşıldı. O dönem benim de çok yakışıklı bir sevgilim var. O hanım benim sevgilime aşık. Sevgilimi de benden ayıramıyor bu kadın korkunç işler yapmış, gitmeği yerler kalmamış.

O vesileyle de bizim diziye pedagog olarak girmiş beni mahvetmek için. Belki de diziden attırmak için, belki de Perran Kutman’la aramın bozulmasına da o kadın vesile olmuştur. Çünkü yaptırdığı bir takım şeyler vardı… Perran Kutman’la aramız çok iyiydi, o hanım sete gelince aramız açıldı. Ben o zaman o hanımın bizim dizide pedagog olduğunu da bilmiyordum, sonradan öğrendim.

O hanımdan sonra rollerim azaltıldı, Perran Kutman’la aramız açıldı. Ben anlam veremiyordum ‘neden böyle oldu’ dedim kendi kendime. Çok küçüktüm o zamanlar, ekip çok güzeldi, senaryo da aynı şekilde... Perran Kutman bir süre sonra, alaycı, küçümser olarak davranmaya başladı. Tam çekimim var bir şey söylerdi, moralim bozulurdu. Ben böyle şeylerden çabuk etkilenen bir insanım. Bir de neden böyle davrandığını da bilmiyordum. Dediğim gibi ilk başlarda aramızda hiçbir şey yoktu. O pedagog hanım geldikten sonra oldu ne olduysa.

Dizide bir de erkek kardeşimiz vardı. Onunla da ilgili çok kötü şeyler var. Söylemeyeyim onları. O da Perran Kutman’la ilgili, çok tatsız bir şeydi. Geçmişte olabilir, her insan hata yapabilir tekrar gündeme getirmeye gerek yok. Ben zaten Perran Kutman’la bir daha aynı projede asla yer almam. Arada karşılaşıyoruz öyle tatsız ‘merhaba’ diyoruz ama soğuk, bir resmiyeti yok."