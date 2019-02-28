Oyuncu Songül Ülkü konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla çok konuşulacak. İşte Songül Ülkü’nün açıklamalarından satır başları…
"Gerçeği söylemek gerekirse Perran Kutman’ın ben hariç herkes ile arası çok iyiydi sette. Bilmiyorum benimle arası neden kötüydü. Çok ilginç söyle bir şey oldu, bizim diziyi çocuklar çok seyrediyordu. Onun için bir pedagog ile anlaşıldı. O dönem benim de çok yakışıklı bir sevgilim var. O hanım benim sevgilime aşık. Sevgilimi de benden ayıramıyor bu kadın korkunç işler yapmış, gitmeği yerler kalmamış.
O vesileyle de bizim diziye pedagog olarak girmiş beni mahvetmek için. Belki de diziden attırmak için, belki de Perran Kutman’la aramın bozulmasına da o kadın vesile olmuştur. Çünkü yaptırdığı bir takım şeyler vardı… Perran Kutman’la aramız çok iyiydi, o hanım sete gelince aramız açıldı. Ben o zaman o hanımın bizim dizide pedagog olduğunu da bilmiyordum, sonradan öğrendim.
O hanımdan sonra rollerim azaltıldı, Perran Kutman’la aramız açıldı. Ben anlam veremiyordum ‘neden böyle oldu’ dedim kendi kendime. Çok küçüktüm o zamanlar, ekip çok güzeldi, senaryo da aynı şekilde... Perran Kutman bir süre sonra, alaycı, küçümser olarak davranmaya başladı. Tam çekimim var bir şey söylerdi, moralim bozulurdu. Ben böyle şeylerden çabuk etkilenen bir insanım. Bir de neden böyle davrandığını da bilmiyordum. Dediğim gibi ilk başlarda aramızda hiçbir şey yoktu. O pedagog hanım geldikten sonra oldu ne olduysa.
Dizide bir de erkek kardeşimiz vardı. Onunla da ilgili çok kötü şeyler var. Söylemeyeyim onları. O da Perran Kutman’la ilgili, çok tatsız bir şeydi. Geçmişte olabilir, her insan hata yapabilir tekrar gündeme getirmeye gerek yok. Ben zaten Perran Kutman’la bir daha aynı projede asla yer almam. Arada karşılaşıyoruz öyle tatsız ‘merhaba’ diyoruz ama soğuk, bir resmiyeti yok."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.