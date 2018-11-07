Perihan Savaş'ın torun mutluluğu

SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur'da 'Sultan' karakterine hayat veren Perihan Savaş, üçüncü kez torun sevincini yaşadı. Savaş, torunu Zeynep Bal'la olan ilk fotoğrafını da "3. torunum geldi, Zeynep Bal hoş geldin. Kuzum maşallah sana" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı