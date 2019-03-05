120’yi aşkın filmin içerisinde yer almış olan Perihan Savaş, gençliğinde de ilerleyen yaşlarında da güzelliğiyle göz kamaştırmıştır. 1971 yılında başladığı oyunculuk kariyerinde Korkusuz Beşler, Kanlı Değirmen, Para ve Serseri Kral gibi birçok yapımda rol almıştır. Peki, Perihan Savaş kimdir? Perihan Savaş kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

PERİHAN SAVAŞ KİMDİR?

Perihan Savaş'ın gerçek adı Şerife Perihan'dır. İstanbul'un Fatih ilçesi Aksaray semtinde 1 Ocak 1955 de doğmuştur. Perihan Savaş ortaokul mezunu olup, eğitimini ortaokul bitiminde sonlandırmıştır. Beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynadı. 1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak, "Küçük Prenses, Romeo-Jüliyet, Kibarlık Budalası" gibi bir çok oyunda yer aldı.

1971'de "Şehzade Simbad Kaf Dağında" adlı filmde ufak bir rol aldı. 1972'de "Korkusuz Beşler" filmiyle başrole yükselerek sinemaya geçti. 121 civarında filmde rol aldı. 1986 yılında "Su" filmini çevirirken dizanteri olmuş. Kadir İnanır ile oynadıkları filmlerde onu sette sakinleştirirmiş. Erol Taş'dan çok korkarmış.

1968 yılında Perihan Savaş, on üç yaşındayken, askeri okulda okuyan yirmi iki yaşındaki bir gençle nişanlanmış, 6-7 ay süren bir evlilik döneminden sonra eşinden ayrılmış ve boşandığında bekaret raporu almış. Daha sonra ,önce İbrahim Tatlıses'le beraber yaşadı, sonra 1 Haziran 1987 yılında Yılmaz Zafer'le evlenerek, her ikisinden de birer çocuk sahibi oldu. İbrahim Tatlıses ile olan birlikteliğinden Melek Zübeyde adında bir kızı oldu.

Yılmaz Zafer'le yaptığı evlilikten de Savaş Zafer adında oğlu oldu. Eşi Yılmaz Zafer'le birlikte "Yönetim Film ve Reklamcılık Şirketi"'ni kurdular. 1994 nisan ayında iki kalp krizi geçirerek uzun süre bakıma muhtaç şekilde yaşayan eşi Yılmaz Zafer'e, öldüğü 9 Kasım 1995 gününe kadar hastalığı süresince iyi bakarak örnek bir davranış sergilemiştir.

İbrahim Tatlıses ile 1979 yılında Kara Yazma filminde tanıştı ve birliktelikleri başladı. 9 Ağustos 1984 tarihli gazetelerde yer alan haberlere göre Tatlısesin Perihan Savaş'ı dövmesinden dolayı karakolluk olmuşlar ve bu ilişkisini bitirmiştir.

Perihan Savaş;13 yaşında henüz çocuk iken neden evlendiğini de "nişanlısının askeri okuldan çıkıp sivile geçebilmesi için nikah gerektiğini bu nedenle de nikahlarının yapıldığını ancak düğün yapılmadığını ve ailesiyle oturmaya devam ettiklerini" bir röportajında söyleyerek izah etmiştir.

Savaş, evlendiği kişinin doktor olduğunu ve Almanya'ya gitmeyi planladıklarını anlatarak "Ben de Almanya'da tiyatro okuluna gidecektim. Fakat nikah olduktan sonra bana 'Tiyatrodan ayrılacaksın' dedi. Bu lafı duyduktan sonra benim için bitti" diyerek ayrıldıklarını ifade etti.

56 yaşındayken Perihan Savaş, 2011 yılında işadamı ve Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Derya Taşdelenler ile evlenme kararı almışlardı ne olduysa son anda vazgeçtiler.

FİLMOGRAFİ

Gazi - 2008 ( Dizi Bitti )

Eksik Etek - 2007

İstiklal: Söğütlü Hacer Ana - 2007

Şarkılar Susmasın - 2006

Eve Dönüş - 2006

Yaprak Dökümü - 2006

Kameranın Ardındaki Kadın: Bilge Olgaç - 2005

Yanık Koza - 2005

Harput Güneşi - 2004

Çalınan Ceset - 2004

Gece Yürüyüşü - 2004

Fırtına Hayatlar - 2004

Umutların Ötesi - 2003

Evlat - 2003

Yalanın Batsın - 2002

Kardelen - 2002

Sultan - 2001

Gelinlik Kız - 2000

El Kızı - 2000

Karakolda Ayna Var - 2000

Ana Kuzusu - 2000

Kimyacı - 2000

Savunma - 2000

Köpekler Adası - 1996

Sevda Kondu - 1996

Gökkuşağı - 1995

Sevdaların Ölümü - 1992

Mahallenin Muhtarları - 1992

Acılar Ve Arzular - 1991

Yarına Gülümsemek - 1991

Kiralık Anne - 1990

Oy Bebek - 1990

Zulüm Treni - 1989

Bekleyiş - 1989

Karılar Koğuşu - 1989

Minyeli Abdullah - 1989

Yaşarken Ölmek - 1988

Arka Evin İnsanları - 1988

Sapık Kadın - 1988

Cennet Gözlüm - 1987

Arkadaşım Ve Ben - 1987

Sis - 1987

Toprağın Gelini - 1987

Yarınsız Adam - 1987

İpekçe - 1987

Su - 1986

Aşk Ve Kin - 1986

Hastahane - 1986

Bir Daha Umut - 1986

Kırlangıç Fırtınası - 1985

Alkol - 1985

Sosyete Şaban - 1985

Keriz - 1985

Güneş Doğarken - 1984

Kaşık Düşmanı - 1984

Yalan - 1982

Seni Yakacaklar - 1981

Ayrılık Kolay Değil - 1980

Yarabbim - 1980

Çile - 1980

Vah Başımıza Gelenler - 1979

Fırat - 1979

Kara Çadırın Kızı - 1979

Kara Yazma - 1979

Yuvasız Kuşlar - 1979

Köşe Kapmaca - 1979

Ölüm Görevi - 1978

Çilekeş - 1978

Lekeli Melek - 1978

Yıkılış - 1978

Kılıç Bey - 1978

Şeref Sözü - 1977

Sevgili Oğlum - 1977

Silah Arkadaşları - 1977

Satılmış Adam - 1977

İki Kızgın Adam - 1976

Silahlara Veda - 1976

Perişan - 1976

Sevdalılar - 1976

Analar Ölmez - 1976

Deli Kız - 1975

İntihar - 1975

Bitirimler Sınıfı - 1975

Kader Yolcuları - 1975

Beş Milyoncuk Borç Verir misin - 1975

Çapkın Kızlar - 1975

Hostes - 1974

Esir Hayat - 1974

Sevmek - 1974

Dertler Benim Olsun - 1974

Taşralı Kız - 1974

Gerçek - 1974

Çılgın Arzular - 1974

Evet mi Hayır mı - 1974

Sensiz Yaşanmaz - 1974

Zafer Kartalları - 1974

Sezercik Küçük Mücahit - 1974

Bedrana - 1974

Gülerken Ağlayanlar - 1973

Çaresizler - 1973

Kızın Varsa Derdin Var - 1973

Kuşçu - 1973

Nefret - 1973

Soğukkanlılar - 1973

Yemin - 1973

Yedi Evlat İki Damat - 1973

Bebek Yüzlü - 1973

Namus - 1972

Malkoçoğlu Kurt Bey - 1972

Sev Dedi Gözlerim - 1972

Vur - 1972

Korkusuz Beşler - 1972

Aşka Selam Kavgaya Devam - 1972

Atmaca Mehmet - 1972

İyi Döverim Kötü Severim - 1972

Katerina 72 - 1972

Serseri Kral - 1972

Para - 1972

Kanlı Değirmen - 1972

Şehzade Sinbad Kaf Dağında - 1971