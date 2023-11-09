Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Perihan Savaş'tan Yılmaz Zafer mesajı - Magazin haberleri

        Perihan Savaş: Yaşadığımız sürece bizimlesin...

        Perihan Savaş, 1995'te kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i ölüm yıl dönümünde andı: Adamım yaşadığımız sürece hep bizimlesin ki…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 13:40 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Perihan Savaş, 1987'de meslektaşı Yılmaz Zafer ile nikâh masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Savaş adında oğulları dünyaya gelmişti.

        2

        Yılmaz Zafer, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 9 Kasım 1995’te hayatını kaybetmişti.

        3

        Perihan Savaş, eşinin 28'inci ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj paylaştı.

        4

        Perihan Savaş, eşiyle yer aldığı fotoğraflarına "Adamım yaşadığımız sürece hep bizimlesin ki…" notunu düştü.

        5

        OĞLU EVLENDİ

        Perihan Savaş ile Yılmaz Zafer'in oğulları Savaş Zafer, 21 Ocak 2023'te Melis Ketenci ile evlendi.

        6

        Savaş Zafer, 29'uncu yaşına girdiği gün dünya evine girmişti.

        #perihan savaş
        #Yılmaz Zafer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü
        TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Japon markadan Türkiye'ye veda!
        Gülistan Doku dosyası yeniden açılacak mı?
        Gülistan Doku dosyası yeniden açılacak mı?
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Kaostan çıkış arayışı
        Kaostan çıkış arayışı
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek