Perihan Savaş: Yaşadığımız sürece bizimlesin...
Perihan Savaş, 1995'te kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'i ölüm yıl dönümünde andı: Adamım yaşadığımız sürece hep bizimlesin ki…
Perihan Savaş, 1987'de meslektaşı Yılmaz Zafer ile nikâh masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Savaş adında oğulları dünyaya gelmişti.
Yılmaz Zafer, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 9 Kasım 1995’te hayatını kaybetmişti.
Perihan Savaş, eşinin 28'inci ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj paylaştı.
Perihan Savaş, eşiyle yer aldığı fotoğraflarına "Adamım yaşadığımız sürece hep bizimlesin ki…" notunu düştü.
OĞLU EVLENDİ
Perihan Savaş ile Yılmaz Zafer'in oğulları Savaş Zafer, 21 Ocak 2023'te Melis Ketenci ile evlendi.
Savaş Zafer, 29'uncu yaşına girdiği gün dünya evine girmişti.