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HaberlerEnerji
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Petrol ihtalatı aralıkta yüzde 22 azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı geçen yıl aralıkta 2019'un aynı ayına göre yüzde 22,3 azalarak 2 milyon 828 bin 22 ton oldu.

Petrol ihtalatı aralıkta yüzde 22 azaldı
AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2020 Aralık ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 20,7 azalışla 2 milyon 42 bin 618 ton olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 490 bin 904 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 460 bin 912 tonla Rusya ve 412 bin 506 tonla Nijerya izledi.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 24,5 düşüşle 612 bin 174 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı geçen yıl aralıkta 2019'un aynı ayına göre yüzde 22,3 azalarak 2 milyon 828 bin 22 ton oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler neticesinde petrol ürünleri talebindeki düşüş, ithalatın gerilemesinde etkili oldu.

Geçen yıl aralıkta benzin satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 azalarak 155 bin 407 ton olurken, motorin satışları da yüzde 3 azalışla 2 milyon 45 bin 119 tona geriledi. Toplam petrol ürünleri satışları ise söz konusu dönemde yüzde 5,6 artışla 2 milyon 295 bin 821 tona çıktı.

İHRACAT DA DÜŞTÜ

Havacılık yakıtları ihracatı aynı dönemde yüzde 67 azalarak 145 bin 574 tona geriledi. Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalara bağlı olarak havacılık sektörünün durma noktasına gelmesi, havacılık yakıtları ihracatının düşmesine neden oldu.

Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 29 düşüşle 37 bin 582 ton olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 24,7 azalışla 221 bin 204 tona, benzin türleri ihracatı yüzde 29,5 azalışla 195 bin 925 tona geriledi.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yaklaşık yüzde 39,2 azaldı ve 724 bin 268 ton olarak belirlendi.

Motorin türleri üretimi, aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 1 milyon 427 bin 937 tona yükselirken, benzin türleri üretimi yüzde 19,3 azalarak 366 bin 92 ton oldu.

Havacılık yakıtları üretimi yüzde 56,2 düşüşle 213 bin 83 ton, denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 16 düşüşle 52 bin 704 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 0,7 azalarak 2 milyon 835 bin 910 tona geriledi.

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