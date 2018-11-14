Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak
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'Petrolde acil önleme gerek yok'

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak için acil önlem alınmasına gerek olmadığını söyledi. "Piyasadaki volatilitenin yoğun belirsizliklerden kaynaklandığını düşünüyorum" diyen Novak, Rusya'nın petrol üretimini Kasım ayının başından beri günde 20 bin varil kadar azalttığını da söyledi.

14.11.2018 - 13:27 | Güncelleme:  Reuters
Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak için acil önlem alınmasına gerek olmadığını söyledi. Singapur'da bir enerji konferansına katılan Novak bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, üretici ülkelerin petrol fiyatları konusunda karar alırken, uzun vadeli düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Arzdaki artış ve talebin düşeceği kaygılarıyla petrol fiyatları bugün de düşüşünü sürdürdü. Novak petrol fiyatlarının bu yıl varil başına 70 dolar gibi bir ortalamada seyrettiğini söyledi. Novak "Piyasa bugün oldukça volatil. Fiyatların aynı şekilde hızla yükseldiğini de hatırlıyoruz. Şimdi ise düşüyor. Fiyatların nasıl istikrar bulacağını görmek için uzun vadeli gelişmelere bakmalıyız. Piyasa oyuncularının bir kerelik oynamalarda tepki göstermesi doğru değildir."  dedi.

'VOLATİLİTE BELİRSİZLİKTEN KAYNAKLANIYOR'

Novak, ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarının etkisi ve alıcıların nasıl davranacaklarının petrol piyasalarında henüz tam olarak kavranmadığı görüşünü de belirtti. ABD, bu ay İran'a karşı yaptırımları yeniden başlatırken, sekiz ülkeye geçici olarak İran petrolü alabilmeleri için muafiyetler tanıdı. Bunun üzerine İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'ın petrol ihracatını sıfırlayamayacağını söylemişti.

"Piyasadaki volatilitenin yoğun belirsizliklerden  kaynaklandığını düşünüyorum" diyen Novak, Rusya'nın petrol üretimini Kasım ayının başından beri günde 20,000 varil kadar azalttığını da söyledi.  Rusya'nın Ekim ayındaki günlük üretimi 11.41 milyon varil
ile rekor düzeydeydi.

 

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