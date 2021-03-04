Petrolde sert yükseliş

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerinin aldığı petrol üretimini Nisan'da değiştirmeme kararı petrol fiyatlarını yükseltti. Karar sonrasında petrol fiyatlarında yükseliş yüzde

4'ü aştı. Brent petrol yüzde 4.5 artışla varil başına 67.02 dolardan işlem görmeye başladı. Batı Teksas Petrolü, Perşembe günü yüzde 2.87 yükselerek 64.15 dolardan işlem görüyor. Kararın ardından STOXX 600 Petrol Endeksi de yüzde 1.8 yükselişle seans içi en yüksek seviyeyi gördü.

'TEDBİRLİ DAVRANMALIYIZ'



OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, nisan ayından itibaren uygulayacakları üretim kesintisi miktarını belirlemek için bir araya geldiği 14. Bakanlar Toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, toplantının açılış konuşmasında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkeleri "tedbirli" ve "ihtiyatlı" hareket etmeleri hususunda uyardı. Selman, küresel petrol piyasalarının yeniden iyileşebilmesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşıların dünya genelinde hızlı bir şekilde kullanılmasıyla doğru orantılı olduğunu ve piyasalardaki iyileşme hızının henüz istenen seviyeye ulaşmadığını belirtti. Geçen yıl elde edilen tecrübelerin önemine işaret eden Selman, "Bir kez daha tedbirli ve ihtiyatlı olunmasını öneriyorum. Bireysel önceliklerimizden kaçınarak salgının son üç dalgasının etkilerini hafiflettik. Rüzgara karşı ihtiyatlı davranmalıyız ve geçen yıl elde ettiğimiz başarılarımızı tehlikeye atmamalıyız." dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da son birkaç aydır petrol piyasalarının geçen yıla kıyasla daha iyi bir durumda olduğunu kaydetti.

Salgına yönelik tedbirler devam ederken aşılama çalışmalarının da arttığını, bu nedenle çok bilinmeyenli bir durumla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Novak, ileriye dönük alınacak kararlarda bu belirsiz koşulların da göz önünde tutulması gerektiğinin altını çizdi.

SUUDİ ARABİSTAN OCAK AYINDA SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Grubun 5 Ocak'ta bir araya geldiği 13. Bakanlar Toplantısı'ndan, OPEC dışı ülkelerden Rusya ve Kazakistan'ın şubat ve mart aylarında petrol üretimini mevsimsel nedenlerle artırması noktasında uzlaşı sağlanırken, diğer üye ülkelerin mevcut üretim seviyelerini koruması kararı çıkmıştı. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ise Suudi Arabistan Enerji Bakanı Selman sürpriz bir açıklama yaparak, ülkesinin şubat ve mart aylarında gönüllü olarak petrol üretiminde günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceğini duyurmuştu.

Böylece, OPEC+ grubunun günlük üretim kesinti miktarları, şubatta 8 milyon 125 bin varil, martta ise 8 milyon 50 bin varil olarak belirlenmişti.