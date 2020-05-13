Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs salgını sonrasında küresel petrol talebi önemli ölçüde geriledi. Dünyada, salgın öncesinde günlük petrol tüketimi 100 milyon varildi. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında dünya genelinde milyonlarca insanın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması, ulaşım sektörünün (kara, hava) petrole ve ürünlerine olan talebini azalttı. Zira, petrolün üçte ikisi ulaşım sektöründe tüketiliyor. Petrol talebinin günlük 25-30 milyon varil düştüğü belirtilyor.

Bu gelişmeye bağlı olarak petrol ve petrol ürünlerinin fiyatları da hızla geriledi. Brent petrol 16 dolara kadar düşerken, Batı Teksas tipi mayıs kontratlı petrol fiyatı eksiyi gördü. Petrol fiyatları daha sonra artışa geçti. Brent petrol, 30-31 dolar aralığında işlem görüyor.

SALGIN SONRASI SENARYOLARI

Dünya, bir yandan salgında ikinci dalgayı, diğer yandan da koronavirüs sonrasının petrol tüketimiyle ilgili senaryoları konuşuyor. Salgın, “yeni normal” olarak nitelendirilen ev odaklı-teknoloji destekli iş süreçlerini gündeme getirdi. Birçok meslek grubunda bugün olduğu gibi salgın sonrasında da bilgisayar ve internetin sunduğu olanakla “ortak mekan”ın değil “ortak zaman”ın paylaşıldığı istihdam politikalarının sürdürülmesi bekleniyor. Uluslar arası nitelikteki toplantıların da (zorunlu haller dışında) telekonferans yoluyla yapılmaya devam edebileceği öngörüleri dile getiriliyor.

Salgının, iş süreçlerini olduğu kadar ailevi ya da toplumsal ilişkileri de dönüştürmesi bekleniyor. Turistik seyahatlerin de yeni dönemde azalabileceği ifade ediliyor.

TÜKETİMİ NASIL ETKİLEYECEK?

Bu senaryoların tümü, salgın sonrasında petrole olan talebin kalıcı biçimde düşeceğine işaret ediyor. Virüs tehdidinin ortadan kalkacağı, bu nedenle de “post”virüs olarak adlandırılan dönemde, gerek iş, gerek turistik, gerekse de ikili ilişkilere dayalı seyahatlerin azalması “petrolden uzaklaşma”yı da beraberinde getirecek. Buna bağlı olarak petrol tüketiminin günlük ilk aşamada 3-5 milyon varil azalacağı hesaplanıyor.

TÜRKİYE’DE TÜKETİM VERİLERİ



Türkiye’de durum ne? Türkiye’de yılda 31-32 milyar litre akaryakıt satılıyor. Bunun, 28 milyar metreküplük bölümü motorin, kalanı benzin.

Salgınla birlikte tüketim yüzde 50’ler dolayında azaldı. Son günlerde atılan normalleşme adımlarıyla satışlar, yüzde 10 dolayında arttı. Sektör kaynakları, akaryakıt talebinde kısa vadede çok hızlı ve salgın öncesini yakalayacak bir yükseliş beklemediklerini belirterek, “Kademeli bir artış görülebilir. Ekonomideki gelişmeler talebi de etkileyecektir” görüşünü dile getirdi.