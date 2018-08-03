Phillip Cocu, PSV döneminde Memphis Depay’ı kullandığı sistemin aynısını Alper Potuk’ta uygulaması en önemli detay olarak göze çarpıyor...
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ALPER POTUK'A DEPAY ROLÜ!
Phillip Cocu'nun taktiksel hamlelerinde Alper Potuk'un çok önemli bir yerinin olması dikkat çekiyor.
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Milliyet'in haberine göre, F.Bahçe’nin Hollandalı hocasının, PSV döneminde Memphis Depay’ı kullandığı sistemin aynısını Alper Potuk’ta uygulaması en önemli detay olarak göze çarpıyor.
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27 yaşındaki oyuncu potansiyeli, hızı ve oyun tarzı ile Cocu’nun kafasındaki planlara tamamen uyarken, forvete olan yatkınlığı ile Benfica maçları öncesi önemli bir sıkıntıyı da giderdi.
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Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları tamamlanırken, son özel karşılaşmada Cagliari karşısında ideal 11 denendi. Sarı-lacivertlilerde, Phillip Cocu’nun kafasındaki takım da ideale yakın bir şekilde sahaya yansıtıldı.
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Hollandalı teknik adamın, Benfica maçları ve lig öncesinde en kritik ismi Alper Potuk oldu. Cocu’nun taktiksel hamlelerinde Alper’in çok önemli bir yerinin olması öne çıktı. 46 yaşındaki antrenörün, PSV döneminde Memphis Depay’ı kullandığı sistemin aynısını Alper Potuk’ta uygulaması da en önemli detay olarak göze çarpıyor.
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Geldiği günden bu yana takım analizleri yapan Hollandalı hoca ve ekibi, 27 yaşındaki futbolcunun potansiyeli, hızı ve oyun tarzını taktiksel sisteme uygun gördü. Her hazırlık maçında bir taş daha koyan Cocu, Cagliari maçında kafasındaki plana en yakın sistemi buldu. Alper Potuk’un forvete yakın olduğu düzenlerde takımın hızı, pas hızı ve değişkenliğindeki artış dikkat çekti.
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Alper Potuk’un sahada olduğu maçlarda 3 farklı sistemi bir maç içinde aynı anda kullanabilen Phillip Cocu’nun bu özellikten yararlanmak istemesi gözlerden kaçmadı.
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İşte Alper Potuk’lu Fenerbahçe’nin 3 farklı sistemi:
4-6-0: Alper Potuk’un orta sahaya kaydığı oyunlarda tipik bir 4-6-0 ortaya çıkıyor. Giuliano ile birlikte gizli 9 numara rolüne bürünen Alper, hızını kullandığı hem savunma arkasına kaçışları hem vücut çalımları hem de hızlıca topu taşımasıyla fark yaratıyor.
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4-4-2: Çift forvete yakın sistemde, Alper’in genelde partneri Giuliano oldu. Cagliari maçında da zaman zaman Ayew yanına geldi. Alper’in sürekli hareketli forvet tipi olduğu sistemde ceza sahasını karıştırması, rakibi hataya zorlaması ve tek pas oyunda kanatlara açılması rahatlık getirdi.
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4-2-3-1: Alper Potuk’un kanatlarda oynama özelliği bu sistemde kullanıldı. Kanatlarda top taşıması, sık sık forvetteki takım arkadaşıyla yer değiştirebilmesi ekstra iş oldu.
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Teknik Direktör Phillip Cocu’nun kafasındaki çift yönlü oyunda Alper Potuk’un katkısı dikkat çekiyor. İki yönlü oyun tarzını en iyi uygulayan isim olan Alper, Cocu’nun bu sayede çok işine yarıyor.
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Orta saha merkez, ofansif orta saha, kanatlar ve forvette kullanılabilen 27 yaşındaki futbolcu, hem joker oluyor hem de transferde sıkıntı çekilen dönemde ihtiyacı kapatıyor.
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