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Hollandalı teknik adamın, Benfica maçları ve lig öncesinde en kritik ismi Alper Potuk oldu. Cocu’nun taktiksel hamlelerinde Alper’in çok önemli bir yerinin olması öne çıktı. 46 yaşındaki antrenörün, PSV döneminde Memphis Depay’ı kullandığı sistemin aynısını Alper Potuk’ta uygulaması da en önemli detay olarak göze çarpıyor.