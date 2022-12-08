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İstanbul'da scooter parkları çözüm olmadı

İstanbul'un birçok yerinde kaldırımlara bırakılan, elektrik direklerine bağlanan elektrikli scooterlar için temmuz ayında park alanı çalışması başlatıldı. Pilot bölge olarak Kadıköy belirlendi. Ancak Bağdat Caddesi'nde manzara değişmedi.

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DHA
  • Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm olmadı

    Scooterlerin park alanı yerine rastgele bırakılması dikkat çekiyor. İBB tarafından yürütülen park alanı çalışmaları Beşiktaş, Fatih, Şişli, Üsküdar, Bakırköy gibi scooter kullanımının yoğun olduğu ilçelerde de hayata geçirileceği kaydedildi.
  • Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm olmadı

    İstanbul'da, sık yaşanan kazalar ve park sorunuyla gündem olan elektrikli scooterlar için İBB, mikromobilite park alanları çalışması başlattı. Temmuz ayında başlayan çalışmalarda, Kadıköy pilot bölge seçildi. 

     
  • Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm olmadı

    Bazı scooter kullanıcılarının Bağdat Caddesi'nde oluşturulan park alanını kullanmadığı, çevredeki elektrik direklerini tercih ettikleri görüldü. Park alanı çalışmaları Beşiktaş, Fatih, Şişli, Üsküdar, Bakırköy gibi scooter kullanımının yoğun olduğu ilçelerde de hayata geçecek. 

     
  • Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm olmadı

    "BU ALANLARIN KENDİLİĞİNDEN KULLANILMASINI BEKLİYORUZ"

    Scooterla ilgili yanlış kullanım ve parklanma sorunları yaşandığını belirten İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan şunları söyledi:
  • Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm olmadı

    "Bu tür araçların her yere park edilmemesi, belirlenmiş noktalarda toplu olarak bırakılmasıyla ilgili dünya genelinde bir anlayış söz konusu. Biz de bunu İstanbul'da uygulamaya geçirmeye başladık. Scooterların her yere park edildikleri konusunda çok fazla şikayet almaya başlamıştık. 
  • Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm olmadı

    Çözümü de bazı alanlar belirleyerek scooterların oraya bırakılmasını sağlamak. Böylece kargaşayı önlemiş oluyoruz. Bunun için Kadıköy Bağdat Caddesi'nde pilot çalışma başlattık. Bu alanların kullanılmasını bekliyoruz."

     
  • Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm olmadı

    "TEŞVİK ÇALIŞMALARI YAPILACAK"

    Utku Cihan bu alanların kullanılması için teşvik çalışmaları da yapacaklarını ifade ederek, "Scooter firmalarıyla görüşüyoruz. Bu alanlara bırakılırsa, kullanıcılar çeşitli indirimler kazanıyor olacak. Büyük oranda sağa sola, kaldırım üzerine bırakılmaktan vazgeçilecek diye umuyoruz" diye konuştu. 
  • Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm olmadı

    Cihan, "Bir süre sonra, istenen sonuçları alamazsak da, bu alanlar çevresindeyken, o alan dışında bir yere bırakılırsa, uygulama üzerinden kilitleme konumuna geçip biraz zorlamaya da başlayacağız. Bizim muhatabımız işletme yapan 12 scooter firması" ifadelerini kullandı.

     
  • Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm olmadı

    Cihan, scooter kullanımını daha güvenli hale getirmek için de bisiklet yollarının artırılması için çalışma yaptıklarını da belirtti. 

     
  • Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm olmadı

    "EVİME YAKINSA PARK ALANINA BIRAKIRIM"

    Scooter kullanıcısı Yusuf Demirkan, "Genellikle araç park yerlerini kullanıyorum ya da arabaların arasında bırakıyorum. Park alanları evime yakınsa oraya koyarım ama değilse koymam. Yine direğe bağlamaya devam ederim" dedi.
  • Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm olmadı

    Scooter kullanıcısı Gürkan Akıllı da, "Oturduğum sokakta direkler oluyor, oraya park ediyorum. Acelem yoksa park yerine götürürüm ama, acelem varsa mecburen direğe bağlarım" dedi.
  • Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm olmadı
  • Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm olmadı
  • Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm olmadı
  • Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm olmadı
  • Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm olmadı
  • Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm olmadı

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