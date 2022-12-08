Pilot bölgede işe yaramadı! Scooter parkları çözüm olmadı

"Bu tür araçların her yere park edilmemesi, belirlenmiş noktalarda toplu olarak bırakılmasıyla ilgili dünya genelinde bir anlayış söz konusu. Biz de bunu İstanbul'da uygulamaya geçirmeye başladık. Scooterların her yere park edildikleri konusunda çok fazla şikayet almaya başlamıştık.