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Pınar, yeni e-ticaret platformu PınarOnline üzerinden, ürünlerini tüketicilerin beğenesine sunmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, Pınar’ın et, süt, su ve içecek ürün gruplarından 300’e yakın ürün yer aldığı PınarOnline’da yer alıyor.

Yaşar Ailesi'nin dördüncü kuşak temsilcisi ve PınarOnline Dijital Dönüşüm ve E-ticaret Direktörü Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, "Dijitalleşmeyi süreçlere nasıl daha fazla entegre edebileceğimiz üzerinde duruyoruz. Grup bünyesindeki yöneticilerimizle uzun saatler çalıştıktan sonra bir e-ticaret platformu oluşturmak için Haziran 2020’de yönetim kurulumuzdan onay aldık. Direkt tüketiciye ulaşan bir platform kurma idealiyle hayata geçirdiğimiz PınarOnline, 300’e yakın ürünü tek bir adreste tüketici ile buluşturan bir e-ticaret platformu. PınarOnline, şu an için Pınar markalı ürünlerin online satış kanalı gibi hayatına başlamış olsa da, hedefimiz ilk defa buraya özel ürün gruplarını geliştirmek" dedi.

Pınar’ın tüketici odaklı vizyonu ile ihtiyaca ve beklentiye yönelik çözümler sunduklarını belirten Eyilik, "Günümüzde pandeminin de etkisiyle e-ticaret faaliyetlerindeki artış çerçevesinde direkt tüketiciye ulaşan (D2C – Direct to Consumer) iş modelleri daha da önem kazandı. Artık tüketiciler, ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde ulaşmak amacıyla deneyimlemeye ve geri bildirime ağırlık vermeye başladı. PınarOnline sayesinde tüketicilerimizin sadece burada olan yenilikçi ürünleri deneyimlemelerini ve bizleri geleceğe taşıyacak adımlarımızı tasarlamadaki katkılarını duymayı hedefliyoruz" diye konuştu.

KOBİ'LERE AÇILACAK

Pınar markalı ürünlerin yanı sıra farklı şirket veya girişimlerin ürünlerine de yer vereceklerini dile getiren Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, "Önümüzdeki süreçte farklı alanlarda üretim yapan KOBİ’lere de açılacağız. Çok çeşitli girişimlere önderlik yapacağız. İhracattaki ürün gamını buraya açtık. Yeni kategorilerle yeni neslin daha çok önüne çıkacağız ve vegan ürün grubunu artıracağız" bilgisini verdi.

Verilen bilgiye göre, PınarOnline’dan sipariş edilen ürünler, PınarOnline’a ait özel araçlarla İstanbul’un Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Sarıyer, Beykoz, Kâğıthane, Şişli, Beşiktaş, Çekmeköy, Göktürk ve Ümraniye olmak üzere 11 ilçenin seçili bölgelerine ulaştırılırken, sınırlı ürün gruplarında tüm Türkiye’ye kargo ile teslim ediliyor. PınarOnline ürünleri, yakın zamanda Ankara ve İzmir’de de özel araçlarla tüketicilere teslim edilmeye başlanacak.

PınarOnline'ın, 2025 yılına kadar yüzde 100 elektrikli araçlarla teslimat yapmayı hedeflediği de edinilen bilgiler arasında.