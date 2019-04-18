Bir süredir halka arzı beklenen ABD merkezli sosyal medya platformu Pinterest, Wall Street'te işlem görmeye başladı. Halka açılan şirket, borsadaki işlem gününün ilk gününde yatırımcılardan 1.4 milyar dolarlık fon topladı.
Yapılan açıklamaya göre, şirketin 75 milyon hissesi, hisse başına 15 ile 17 dolar arasına satışa çıkmasına rağmen 19 dolardan satıldı. Gelişmeler, şirketin beklentileri aşarak değerini 12.7 milyar dolara çıkarmasına neden oldu.
Pinterest'in halka arzı, akıllara kendisi gibi bir başka 'unicorn' girişim olan Lyft'i getirdi. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde büyük umutlarla Nasdaq'ta halka açılan Lyft hisseleri, borsada işlem görmesinin ardından yüzde 17 değer kaybetti.
Geçen yıl 911 milyon dolar kayıp yaşayan Lyft, halka arzının ardından 24.3 milyar dolar piyasa değerine ulaşmayı hedefliyordu. Lyft'in halka açılmasından önce son yatırım turundaki piyasa değeri ise 15 milyar dolar olarak belirlenmişti.
GÖZLER ARTIK UBER'DE
Geçtiğimiz yıl 63 milyon dolar kayıp yaşayan Pinterest'in piyasa değeri ise, son yatırım turunda 12.3 milyar dolar olarak açıklanmıştı.
Pinterest'in halka arzının ardından, şimdi gözler Uber'e çevrilmiş durumda. Lyft'in en büyük rakibi konumunda olan Uber'in halka arzından 10 milyar dolarlık finansman beklediği ve değerlemesini de yaklaşık 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediği biliniyor.
2010 yılında kurulan Pinterest, bir sosyal medya platformu olarak faaliyetler yürütüyor. Kullanıcılar, platform üzerinden açtıkları hesaplar ile dekorasyon, moda ve çeşitli paylaşımlar yaparak fikir alışverişinde bulunuyor.
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