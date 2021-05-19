Pitbull Coin / PIT Token çoğunluğunu grafik tasarımcı ve web uzmanlarının oluşturduğu ve diğer farklı sektörlerden bireysel yatırımcıların iş birliğiyle harılanan kripto para biriminin adıdır. Dogecoin ve Shib gibi köpek logosuyla yatırımcılara arz ediliyor. Adından da anlaşılacağı üzere PIT Token isimini aynı zamanda logosunda da kulladığı pibull köpeğinden alıyor.

Pitbull Coin'in toplam arzı ise 100 katrilyon dolar olarak sistemde belirtilirken piyasada dolaşan toplam arzı ise 43 katrilyon dolardır.

PITBULL COIN NASIL SATIN ALINIR?

Pitbull Coin'i satışa sunulduğu PancakeSwap, CoinTiger, IndoEx borsalarından alınabiliyor. Satın alma işlemleri KYC işlem adımları eksiksiz tamamlanmalıdır. KYC işlemleri ardından hesaba para yatırılmalıdır. Borsanın "para yatır" sekmesinden bu işlem rahatlıkla gerçekleştirilir.