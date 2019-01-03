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TOPTAN POŞET

İnternet üzerinde ya da çeşitli marketlerde kilogram üzerinden toptan poşet satın alabilirsiniz. Diğer seçeneklere göre pek doğa dostu değil ancak cebiniz için daha uygun olabilir. Piyasada fiyatlar çeşitlilik gösterse de toptan satılan poşetlerin tanesi 25 kuruştan az tutuyor.