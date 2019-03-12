Dünya nüfusundaki artışa bağlı olarak her geçen gün daha çok kirlenen çevreyi korumak için, ülkeler ve şirketler farklı çözümler geliştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde plastik poşetlerin ücretli hale gelmesi ile Türkiye'de de gündemde olan çevre sorunlarına, girişimciler de kayıtsız kalmıyor.

Endonezyalı bir girişimci olan Kevin Kumala, söz konusu soruna kendi imkanları ile yarattığı ürünler ile dikkat çeken isimlerden biri.

Her yıl dünya genelinde 1 trilyon plastik poşet tüketildiğini ve en az 8 milyon ton plastik çöpün okyanuslara dökülerek gezegenin ekolojik dengesinin bozulduğunu vurgulayan Kumala, plastik kullanımını azaltmak amacıyla doğada yüzde 100 çözünerek gübre haline gelen ve organik bitkilerden imal edilen çevre dostu ürünler üretiyor.

6 FARKLI ÜLKEDE SATIYOR

Bu kapsamda Kumala'nın şirketi Avani'nin bir markası olan ‘I am Not Plastic’ çatısı altında poşetler, yemek servis gereçleri, bardak, çatal, kaşık, saklama ürünleri, servis kapları, pipetler ve yağmurluklar tüketicilere sunuluyor.

İstanbul'da bir araya geldiğimiz Kevin Kumala, 2014 yılında Bali'de başlayan faaliyetlerini 6 ülkeye taşıdığını anlattı. Kendini bir sosyal girişimci olarak tanımlayan Kumala, doğada çözünebilen ürünleri ile plastik poşetlerin yarattığı tahribatı önleyebileceği konusunda kendinden emin.

Söz konusu işe nasıl giriştiğini sorduğumuzda ise Kumala, "ABD'nin Kaliforniya eyaletinde üniversite eğitimime devam ettiğim sırada, bir gün Pasifik okyanusunda tekne seyahatindeyken 'çöp adası'na denk geldik. Kendi ülkemdeki en büyük sorunlardan birinin ABD kıyılarında da yaşandığını görünce, plastik tehdidinin küresel boyuta ulaştığını fark ettim ve bu konuda birşeyler yapmam gerektiğini hissettim" diye konuştu.

I am Not Plastic markasıyla Endonezya'ya özgü 'cassava' bitkisinden ve doğal içeriklerden ürünler üreten Kumela, ürünlerinin hem doğada hem suda 3 ile 6 ay arasında tamamen çözünebildiğini vurguluyor.

'TÜRKİYE BÖLGE MERKEZİMİZ OLACAK'

Kumala ortaya çıkardığı çalışmayı anlatmak üzere çarpıcı bir çalışmaya da imza atmış durumda. Öyle ki, plastik poşete çevreci bir alternatif olan kendi ürettiği torbayı sıcak su dolduran Kevin Kumala, suyu içtiği videoyu sosyal medyada yayınlayarak ürünlerinin insan sağlığına karşı bir tehlike içermediğini göstermeye çalıştı.

Önümüzdeki günlerde Circle Entertainment Group bünyesinde Türkiye'de de satışa sunulmaya başlanacak I am Not Plastic ürünlerinin, diğer ülkelere de taşınması hedefleniyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin kendileri açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Kumala, "Türkiye'nin konumu ve nüfusu bizi cezbediyor. Ürünlerimizin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa ülkelerine taşınmasında Türkiye merkez ülke rolü oynayacak" diye konuştu.

Circle Entertainment Group'un patronu Barış Erdoğdu da, ürünlerin Türkiye'de üretileceğini vurgulayarak, satış kanalları hakkında bilgi verdi.

Erdoğdu, "Hedefimiz, çevreci torbalarımızın marketler başta olmak üzere plastik poşetin kendine kullanım alanı bulduğu tüm noktalarda yer almasını sağlamak. Son tüketiciye bu kanallardan ulaşmayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.