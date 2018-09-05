2 çocuğuyla birlikte sınırı geçmeye çalışırken...

Alınan bilgiye göre, Reyhanlı'nın Suriye sınırına yakın bir mahallesinde çığlık sesleri duyan mahalleli durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 40'lı yaşlardaki Suriyeli bir kadının ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olduğunu ve hareket edemediğini belirledi. 2 çocuğuyla kırsal alanda çaresiz bekleyen kadın için, ambulans ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

Taşlık ve engebeli olan araziye ambulans ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin gecikebileceğini öngören polis memuru, kadını sırtına alarak en yakın yola kadar yaklaşık 2 kilometre taşıdı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayda, polisin kadını engebeli arazide sırtında taşırken, 5 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğunun da arkalarından geldiği görüldü. Polisin sıcak hava nedeniyle zaman zaman dinlenmek için duraksadığı ve zaman kaybetmeden tekrar yola düştüğü gözlendi.

Suriyeli annenin Suriye'den Türkiye'ye 2 çocuğu ile birlikte yasa dışı yollarla geçmek istediği ve bu sırada düşerek yaralandığı belirlendi.

Kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, ayaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler bulunduğu tespit edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ