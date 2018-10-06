Ankara'da, pompalı tüfekli 2 genç parkta bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Bu sırada ateşlenen silahların birinden çıkan kurşunla olay yerine yaklaşık 600 metre uzaklıktaki kadın yaralandı. Yakındaki apartmana kaçıp, kavgayı sürdüren 2 kişiden 1'i, diğerini pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek, yaşamına son verdi. Üç gün önce haber ajanslarına bu cümlelerle düşen olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı.

İNTERNETTEN ALDIKLARI "POMPALI"YLA PARKA GİTTİLER

Hürriyet Gazetesi'nden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre Ankara'nın Şentepe semti, 3 Ekim'de internetteki şiddetin ve bireysel silahlanmanın boyutunu gösteren dehşet verici bir olaya sahne oldu. Sık sık internette savaş oyunu oynayan lise son sınıf öğrencileri Ömer Faruk Karakoç ile Kerem İleri, Müslüm Gürses Parkı'nda buluştular. Yanlarında internetten satın aldıkları pompalı silah da vardı.

İKİ GENCİN CESEDİ OTOPARKTA BULUNDU

İki arkadaş savaş oyununu gerçek hayatta da oynamaya başladılar. Biri sipere giriyor, diğeri ateş ediyordu. Bu sırada saçmalar parktaki bir kadını hafif şekilde yaraladı. Panikleyip olay yerinden kaçak iki genç, 600 metre uzaklıktaki bir sitenin otoparkına gidip aralarında tartıştılar. Ardından Kerem İleri, silahla önce Ömer Faruk Karakoç'u, ardındansa kendisini vurdu.

"LİSE ÖĞRENCİSİ NASIL POMPALI ALABİLİR?"

İki gencin cesedi otoparkta bulundu. Karakoç ve İleri aileleri olayın şokunu yaşıyor. Aileler, "Lise öğrencisi bir çocuk nasıl oluyor da internet üzerinden pompalı tüfek satın alabiliyor?" diye isyanda.

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