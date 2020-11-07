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Japon otomotiv üreticisi Toyota'nın desteklediği sürücüsüz araç girişimlerinden Pony.ai, yeni yatırım turunu tamamladı.

267 milyon dolarlık yatırım alan girişim, değerini de 5.3 milyar dolara taşıdı. Girişimin alınan yatırımı Çin ve ABD'de genişlemek için kullanacağı belirtildi. Söz konusu yatırım, Tesla, Alphabet, Waymo ve Uber gibi firmaların da otonom araç yatırımlarını hızlandırdığı dönemde gerçekleşmesi ile dikkat çekti.

Alınan yatırım hakkında konuşan şirketin CEO'su James Peng, "Mobilite servisleri üzerindeki çalışmalara Toyota ile birlikte devam edeceğiz" dedi.

ABD merkezli girişim yatırımcıları arasında Sequoia Capital Çin ve Pekin Kunlun Tech bulunuyor. Pony.ai 2019 yılında otonom sürüş teknolojisine sahip kamyon tanıtmıştı.