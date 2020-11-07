Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGirişimcilikPony.ai değerini 5.3 milyar dolara çıkardı
ABONE OL

ABD'li girişim değerini 5.3 milyar dolara çıkarı

Sürücüsüz araç girişimlerinden Pony.ai, 267 milyon dolarlık yatırım alarak değerini de 5.3 milyar dolara taşıdı. Girişimin alınan yatırımı Çin ve ABD'de genişlemek için kullanacağı belirten şirketin CEO'su James Peng, "Mobilite servisleri üzerindeki çalışmalara Toyota ile birlikte devam edeceğiz" dedi

Pony.ai değerini 5.3 milyar dolara çıkardı
HABERTURK.COM

Japon otomotiv üreticisi Toyota'nın desteklediği sürücüsüz araç girişimlerinden Pony.ai, yeni yatırım turunu tamamladı.

267 milyon dolarlık yatırım alan girişim, değerini de 5.3 milyar dolara taşıdı. Girişimin alınan yatırımı Çin ve ABD'de genişlemek için kullanacağı belirtildi. Söz konusu yatırım, Tesla, Alphabet, Waymo ve Uber gibi firmaların da otonom araç yatırımlarını hızlandırdığı dönemde gerçekleşmesi ile dikkat çekti.

Alınan yatırım hakkında konuşan şirketin CEO'su James Peng, "Mobilite servisleri üzerindeki çalışmalara Toyota ile birlikte devam edeceğiz" dedi.

ABD merkezli girişim yatırımcıları arasında Sequoia Capital Çin ve Pekin Kunlun Tech bulunuyor. Pony.ai 2019 yılında otonom sürüş teknolojisine sahip kamyon tanıtmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

10 dakikada online şirket kuruyor
GİRİŞİMCİLİK10 dakikada anahtar teslim şirket!
Ekmob'a 25 milyon TL değerleme ile yatırım
GİRİŞİMCİLİK25 milyon TL değerleme ile yatırım aldı
Scaleup kapısını Ankaralı girişimciye açtı
GİRİŞİMCİLİKScaleup Ankara'ya taşındı
Biyoteknoloji girişimleri arttı
GİRİŞİMCİLİKBiyoteknoloji girişimleri arttı
Startershub ilk 'exit'in yaptı
GİRİŞİMCİLİK49 kat değerleme ile 'exit' yaptı
Otomotiv girişimcilerine ödül
GİRİŞİMCİLİKOtomotiv girişimcileri 250 bin TL aldı
Türk Telekom’dan ‘Fikir Maratonu’
GİRİŞİMCİLİK45 bin TL'lik 'Fikir Maratonu'
Kolektif House üyelerini dijitale taşıdı
GİRİŞİMCİLİKÜyelerini dijitale taşıdı
İş Bankası'ndan tarım girişimcilerine özel yarışma
GİRİŞİMCİLİKTarım girişimcisini ödüllendirecek
Softtech girişimlere yatırım yapacak
GİRİŞİMCİLİKSofttech girişimlere yatırım yapacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X