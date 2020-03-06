Adana Atatürk Spor Salonu'ndaki finalde Fenerbahçe Öznur Kablo ile İzmit Belediyespor saat 15.00'te karşılaşacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını ilk 8'de bitiren takımların mücadele ettiği Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, çeyrek finalde Bellona Kayseri Basketbol, yarı finalde de Çankaya Üniversitesi'ni eleyerek finale yükseldi. İzmit Belediyespor ise çeyrek finalde Galatasaray, yarı finalde ise Beşiktaş TRC İnşaat'ı saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

FENERBAHÇE 13. KUPA PEŞİNDE

Kupanın son şampiyonu Fenerbahçe, organizasyonda en fazla kupa kaldıran takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli takım, daha önce organizasyonda 12 kez şampiyon olma başarısı gösterdi. Fenerbahçe, 1992-1993 sezonundan itibaren organize edilen kupada 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015, 2016 ve 2019'da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, 1995, 2010, 2012, 2013 ve 2014'te ise organizasyonda ikinci oldu.

KUPAYI KAZANAN DİĞER TAKIMLAR

Fenerbahçe'nin ardından bu kupada en fazla şampiyonluğu Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılı takım, kupada üst üste altışar ve beşer kez olmak üzere toplam 11 şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te kupayı kazanırken, 1999, 2000, 2001, 2009 ve 2016'da ise ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Organizasyonda BOTAŞ ile önceki sezon faaliyetlerine son veren Yakın Doğu Üniversitesi de ikişer kez kupayı müzesine götürdü.

İZMİT BELEDİYESPOR İLK KEZ FİNALDE

İzmit Belediyespor, Kadınlar Türkiye Kupası'nda ilk kez finalde mücadele edecek. Kadınlar Basketbol Süper Lig'inde ikinci sezonunu geçiren Kocaeli temsilcisi, Fenerbahçe Öznur Kablo karşısından galibiyetle ayrılarak ilk kupasını almaya çalışacak.

FİNALLER VE ŞAMPİYONLAR

Kadınlar Türkiye Kupası'nda sezonlara göre finallerin yapıldığı iller ve maç sonuçları şöyle:

Sezon Şehir Şampiyon Finalist Sonuç 1992-1993 Kütahya GALATASARAY İstanbul Üniversitesi 74-51 1993-1994 Eskişehir GALATASARAY BRİSA Spor 75-62 1994-1995 Zonguldak GALATASARAY Fenerbahçe 74-50 1995-1996 Samsun GALATASARAY BRİSA Spor 109-72 1996-1997 Bolu GALATASARAY Beşiktaş 98-57 1997-1998 Kuşadası GALATASARAY Urla Gençlik 76-63 1998-1999 Balıkesir FENERBAHÇE Galatasaray 72-53 1999-2000 Alanya FENERBAHÇE Galatasaray 63-57 2000-2001 İstanbul FENERBAHÇE Galatasaray 57-53 2001-2002 Edirne BOTAŞ Beşiktaş 89-68 2002-2003 Çanakkale BOTAŞ Erdemirspor 75-69 2003-2004 Bursa FENERBAHÇE Erdemirspor 58-46 2004-2005 Diyarbakır FENERBAHÇE Beşiktaş 73-71 2005-2006 Kayseri FENERBAHÇE Migrosspor 70-68 2006-2007 İzmir FENERBAHÇE Beşiktaş 90-63 2007-2008 Adana FENERBAHÇE BOTAŞ 62-51 2008-2009 Kayseri FENERBAHÇE Galatasaray 63-60 2009-2010 Bandırma GALATASARAY Fenerbahçe 57-55 2010-2011 Gaziantep GALATASARAY Tarsus Belediyespor 68-53 2011-2012 Hatay GALATASARAY Fenerbahçe 76-72 2012-2013 Antalya GALATASARAY Fenerbahçe 74-72 2013-2014 Ankara GALATASARAY Fenerbahçe 76-70 2014-2015 Mersin FENERBAHÇE Adana ASKİ 81-67 2015-2016 Kayseri FENERBAHÇE Galatasaray 69-61 2016-2017 İzmir YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Abdullah Gül Üniversitesi 77-61 2017-2018 Mardin YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hatay Büyükşehir Belediyespor 86-79 2018-2019 Şanlıurfa FENERBAHÇE BOTAŞ 60-53