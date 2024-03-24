'Prenses' kavramını, ilk olarak ilkokul çağlarında 'Pamuk Prenses ve 7 Cüceler'de öğrendik.

Büyüdükçe, 'Prenses'in sadece bir masal kahramanı değil, gerçek hayatta da var olduğunu öğrendik.

Adını duyduğum ilk prenses; döneminin ünlü oyuncusu Monaco Prensesi ABD'li Grace Kelly idi.

OSCARLI PRENSES Gelmiş - geçmiş en güzel kadınlardan biri olan Grace Kelly, sadece 11 filmde rol almasına rağmen Hollywood'a damgasını vurdu. Ve 'Taşralı Kız' ile 1954'te 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar ve Altın Küre kazandı.

YÜZYILIN İKONİK KİŞİLERİNDEN BİRİ OLDU 1956'da Monaco Prensi III. Rainier ile evlenerek 'Prenses' ünvanına sahip olan Prenses Grace, doğal olarak, mesleğini bırakarak Monaco'ya yerleşti. Emekli bir Hollywood yıldızı olmasının da etkisiyle giydiklerinden, yediklerine kadar bütün yaşamı, her ayrıntısıyla küresel bir meraka sahne olan Prenses Grace, 20'nci yüzyılın en ikonik kişilerinden biriydi.

HAYATINI 52 YAŞINDA KAYBETTİ II. Albert, Caroline ve Stéphanie adını verdikleri çocuklarını dünyaya getiren Prenses Grace, 14 Eylül 1982'de geçirdiği trafik kazası sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti. Prenses Grace; herkes için masallardaki, romanlardaki, filmlerdeki masal kahramanı prensesin yaşayan haliydi. Hikâye; ne yazık ki masal, roman ve filmlerdeki gibi mutlu sonla bitmedi. Ölümü, küresel bir üzüntüye neden oldu.

KRALİYET KAVRAMININ KARŞILIĞI Prenses Caroline (Üstte), Prenses Stéphanie (Altta) Prenses Diana (Sağda) 1980'li yılların ilk yarısında en çok ilgi gören 3 prenses vardı. Prenses Grace'in kızları; Prenses Caroline, Prenses Stéphanie ve Birleşik Krallık'ın Galler Prensesi Diana... Kraliyeti formatlayan prenses Haberi Görüntüle Güzelliklerini annelerinden alan Prenses Caroline ile Prenses Stéphanie'nin de yaşamları küresel bir meraka sahipti. Saç şekilleri ve giyim tarzları, döneminin genç kızları için birincil derecede modaydı. Keza; Prenses Diana da öyleydi. Prenses Caroline ile Prenses Stéphanie, Prenses Diana ile birlikte 'Prenses' ve 'Kraliyet' kavramlarının karşılığıydı.

MAHZUN VE MUTSUZ PRENSES Prenses Diana ile Prens Charles'ın 29 Temmuz 1981'de nikâh törenini canlı yayında milyarlarca kişi izledi. 1990'lı yıllarda Prenses Caroline ile Prenses Stéphanie'ye olan küresel ilgi azalırken Prenses Diana, her gün gündemdeydi. Eşi Prens Charles ve kayınvalidesi Kraliçe II. Elizabeth ile yaşadığı çatışmaların sonucunda mağdur olarak görülmesiyle mahzun prensese dönüşen Prenses Diana hakkında; "Ünvanına ve güzelliğine rağmen mutsuz bir prenses" algısı oluştu. Hal böyle olunca da her söyleminin, her hareketinin gündemde olması kaçınılmaz bir hal aldı.

MUTLU SONLA BİTMEDİ 1996'da Prens Charles'tan boşanmasıyla bir prenses hikâyesi daha mutlu sonla bitmemiş oldu. 31 Ağustos 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasında 36 yaşında hayatını kaybettiğinde çoktan 20'nci yüzyılın en ikonik kadınlarından biri olmuştu. Prenses Diana, her ne kadar boşanmış olsa da üzerindeki merak hiç sonlanmadı, aynı şekilde gündemde kaldı. Ölümü, tıpkı Prenses Grace'de olduğu gibi küresel bir üzüntüye neden oldu.

GÜNÜMÜZÜN İKONİK PRENSESİ Ve günümüzün ikonik prensesi; Birleşik Krallık'ın prensesi; taht sırasında ilk sırada bulunan Prens William'ın 2011'de evlendiği Galler Prensesi Kate Middleton...

HAYATINDAN ENDİŞE EDİLDİ 2010'lu yıllarda 'Kraliyet'in simgesi haline gelen Prenses Kate'in de yaşamı her daim merak konusu oldu. Öyle ki küresel gündem haline dönüştü. Bunun son örneğini de son 3 aydır ziyadesiyle gördük. Ocak ayında karın ameliyatı olduktan sonra ortalıktan kaybolan Prenses Kate'in akıbeti, küresel merak konusu oldu. O merakla; da; aldatıldığından, hayatını kaybettiğine kadar geniş bir yelpazede iddialar ortaya atılırken türlü türlü spekülasyonlar üretildi.

KANSER OLDUĞUNU AÇIKLADI O iddialar, spekülasyonlar öyle bir hal aldı ki Prenses Kate'in akıbetinin ne olduğu sorusu bıkkınlık yarattı. Gerek Türkiye'de gerekse başka ülkelerde, aralarında ünlülerin de olduğu birçok kişinin; "Dünyada bu kadar sorun varken tek derdimiz Prenses Kate mi?" türündeki sosyal medya paylaşımları, o bıkkınlığı dile getirdi. Prenses Kate, hakkında oluşan tepkilerden olsa gerek cuma gecesi yaptığı açıklamayla bütün iddiaları çürütüp spekülasyonlara son verdi. Kanser olduğunu, tedavisi için uzun zamandır ortalarda görünmediğini açıklayan Prenses Kate'e karşı oluşan tepkiler yerini üzüntüye bıraktı.

Bütün bunların ışığında dünyada monarşiyle yönetilen kaç ülke olduğuna ve Avrupa'nın gözde kraliyet ailelerinin prenseslerinin kim olduğuna bakalım.

44 ÜLKEDE MONARŞİ REJİMİ BULUNUYOR 6 kıtada bulunan 237 ülkede; 23 Mart 2024, saat 00.01 itibarıyla 8.098.359.793 kişi yaşıyor. 44 ülkede 4 farklı türde olmak üzere monarşi yönetim şekli mevcut. (% 18.56) Tahmin edilenin tam tersine en az monarşi rejiminin görüldüğü kıta; Afrika...